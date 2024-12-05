Bakan Memişoğlu: Muhtemel bir Marmara depremine yönelik tatbikatlar yapıyoruz

Bakan Memişoğlu, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla bakanlık binasında düzenlenen "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" kampanyasının tanıtım toplantısına katıldı. Burada konuşan Memişoğlu, son 22 yılda tüm sağlık hizmetlerinde büyük bir değişim ve gelişim gerçekleştirildiği gibi acil sağlık hizmetlerinde de adeta çağ atlandığını belirtti. Acil sağlık hizmetlerinde 50 bin 247 personelle vatandaşlara hizmet verdiklerini ifade eden Bakan Memişoğlu, "2002 yılında sadece 481 acil yardım istasyonu ve ülke genelinde 618 ambulansla vatandaşlarımıza acil sağlık hizmeti veriliyordu. Bugün 3 bin 495 acil yardım istasyonumuz var ve toplamda 5 bin 668 ambulans ile vatandaşlarımıza acil sağlık hizmeti veriyoruz. Sadece 2024 yılında 6,5 milyon vatandaşımızı ambulanslarımızla sağlık tesislerimize naklederek, gerekli sağlık hizmetini almalarını sağladık" dedi.

Memişoğlu, 231 kar paletli ambulans, 21 kombi paletli ambulans, 92 yoğun bakım ve obez ambulansı, 62 çok sedyeli ambulans, 57 motosiklet ambulans ve 6 deniz ambulansa sahip olduklarını dile getirerek, "Uzun yıllar yurt dışında acil durumlarda hava ambulans hizmetleri ile vatandaşlara hizmet verildiğini bilir ve gıpta ederdik. AK Parti iktidarıyla birlikte envanterimize 16 hava aracı kazandırdık ve şimdi biz de acil durumlarda Türkiye'nin ve gerektiğinde dünyanın her bir noktasında vatandaşlarımıza hava ambulans hizmeti veriyoruz. Artık 81 ilimizde afet ve acil durumlarda ilk müdahaleyi gerçekleştirecek 30 bölge koordinatörlüğümüz var. Muhtemel bir Marmara depremine ve çeşitli afetlere dönük sağlık hizmetleri planlamaları ve tatbikatlarını yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

Acil hizmetlerin envanterinde bulunan teknik imkan ve kabiliyetler sayesinde vatandaşlara dünya standartlarına uygun şekilde en kısa sürede ulaşabildiklerini vurgulayan Memişoğlu, ambulansların hastaları en kısa sürede sağlık tesislerine ulaştırabilmesi adına trafikte acil geçiş koridoru sağlayacak olan fermuar sisteminin vatandaşlar ve tüm paydaşlarca desteklenmesine önem verdiklerini kaydetti.