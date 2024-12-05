Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Mehmet Türkmen yönetecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Aralık 2024 13:13, Son Güncelleme : 05 Aralık 2024 13:17
Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçlar öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu maçlarda görev yapacak hakemleri açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
HAFTANIN HAKEMLERİ
Trabzonspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
Konyaspor-Antalyaspor: Halil Umut Meler
Göztepe-Adana Demirspor: Ali Şansalan
Eyüpspor-Samsunspor: Atilla Karaoğlan
Sivasspor-Galatasaray: Turgut Doman
Kayserispor-Alanyaspor: Ozan Ergün
Başakşehir-Hatayspor: Emre Kargın
Gaziantep FK-Rizespor: Direnç Tonusluoğlu