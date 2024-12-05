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Bakan Kacır: Türkiye'de yatırım iştahı yüksek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yatırımcıların organize sanayi bölgelerine yatırım talebinde bulunduklarını vurgulayarak, "Yatırımcılarımız, biz onlara yatırım yeri sunduğumuzda sadece 2 ay içerisinde tüm Türkiye'deki OSB'lerde bulunan tüm yatırım yerlerinin yüzde 20'den fazlası için yatırım talebinde bulunmuştur. Bu aynı zamanda Türkiye'de halen yatırım iştahının ne kadar yüksek olduğunu, sanayicilerimizin Türkiye'nin aydınlık yarınlarına ne kadar güçlü şekilde inanmakta olduğunu da gösteren somut bir tablodur" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Aralık 2024 13:27, Son Güncelleme : 05 Aralık 2024 13:28
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Bakan Kacır: Türkiye'de yatırım iştahı yüksek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Kent Ekonomileri Zirvesi' programına katıldı. Programda ayrıca Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, milletvekilleri ve davetliler yer aldı. Programda konuşan Bakan Kacır, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanında sıçrama yapabilmesi için sadece Togg'un yeterli olmayacağını belirterek, "Savunma sanayinde bizleri başarıya ulaştıran paradigma değişimlerine odaklanma ve etkin politikaları tamamlayan bütüncül destek mekanizmaları oluşturma yaklaşımını sivil alanlara da taşıyarak benzer başarı hikayelerini sivil alanlarda da sergilemeyi hedefliyoruz. Bu yaklaşımın ilk örneğini yerli ve milli otomobilimiz Togg ile sergiledik. Otomotivde yaşanan eş zamanlı dönüşümleri fırsata çevirerek devrim otomobili rüyasını 60 yıl aradan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devrin otomobiliyle gerçeğe dönüştürdük ama biz şunun da fakındayız ki, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanında sıçrama yapabilmesi için bir tek Togg yetmez. Etkin sanayi politikalarıyla pek çok alanda çok daha büyük atılımlar gerçekleştirmek zorundayız. Önümüzdeki dönemde 3 büyük önceliğimiz var; katma değerli üretim, yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm. Bu doğrultuda destek enstrümanlarımızı, sanayicimizin ihtiyaçlarına ve koşullara uygun olarak sürekli güncelliyor, devreye alıyoruz" diye konuştu.

'225 MİLYAR LİRAYI AŞAN 25 PROJENİN DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİNİ TAMAMLADIK'

Sanayiciler için hayata geçirilen programları anlatan Bakan Kacır, şunları söyledi:

"Bu yıl çıktığımız ve sanayicimizden yüksek düzeyde ilgi gören 'Yükselen Yenilikçi Teknolojiler Çağrısı' kapsamında başvuran projelerin değerlendirme çalışmalarını önümüzdeki ay tamamlayacağız. 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' programıyla; ekonomimizin yükselişini destekleyecek teknolojik ve stratejik yatırımların gerçekleştirilmesi için uzun vadeli ve uygun koşullarda finansmana erişim imkanı sağlıyoruz. Merkez Bankamızın 300 milyar liralık kaynak tahsis ettiği bu programda, bugüne kadar proje büyüklüğü 225 milyar lirayı aşan 25 özel sektör projesinin değerlendirme işlemlerini tamamladık. Ülkemizi yeni teknoloji yatırımlarının adresi kılacak, tarihimizin en büyük ölçekli teşvik programı 'HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'nı da geçtiğimiz temmuz ayında Sayın Cumhurbaşkanımız tüm dünyaya paylaştı."

'İLERİ TEKNOLOJİ YATIRIMLARINI DAHA FAZLA ÖNCELİKLENDİRECEĞİZ'

Bakan Kacır, sanayicilerin ikiz dönüşüm ihtiyaçları doğrultusunda yeni teşvik enstrümanlarını devreye almayı sürdüreceklerini söyleyerek, "Ülkemizin uzun vadeli hedefleriyle teşvik mekanizmalarımızı daha güçlü hizalayan yeni teşvik modelimizle de yatırımcılara selektif ve program bazlı olarak sunacağımız yeni enstrümanları yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Yalın bir yaklaşımla oluşturduğumuz yeni modelle birlikte teşvik sistemimizin seçiciliğini, yerel odağını ve destek etkinliğini artıracağız. İleri teknoloji yatırımlarını daha fazla önceliklendireceğiz. Şehir-sektör eşleşmelerini öne çıkaracağız. İstihdam desteklerini daha etkin hale getireceğiz" dedi.

'TÜRKİYE'DE HALEN YATIRIM İŞTAHININ NE KADAR YÜKSEK OLDUĞUNU GÖSTERİYOR'

Organize sanayi bölgelerine de değinen Bakan Kacır, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü;

"Ülkemizde lojistik bağlantıları güçlü yeni sanayi alanları oluşturmamıza imkan tanıyacak 'Ulusal Sanayi Alanları Master Planı'nın bölgesel sonuçlarını artık kamuoyuyla paylaşabilme noktasına geldik. Sanayicilerimizin planlı sanayi alanlarına erişimini kolaylaştıracak, kural bazlı, şeffaf bir yönetişim modeli oluşturmak üzere OSB mevzuatında eylül ayında gerçekleştirdiğimiz kapsamlı değişikliklere imza attık. Türkiye'nin her yerinde OSB'ler yükseliyor. OSB'lerimizin sayısını son 20 yılda 192'den 363'e çıkarttık. Sadece Marmara Bölgesi'nin sanayileşmesini arzu etmiyoruz. İstiyoruz ki yatırım, üretim, istihdam, ihracat rotasında Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna 81 şehrimiz topyekun dahil olabilsin. Bu anlayışla Türkiye'nin dört bir yanında OSB'leri yükseltiyoruz, OSB'lerde istihdamı 415 binden 2 milyon 700 bine çıkardık. Bu anlayışla OSB'lerin altyapı yatırımlarını hızlandırıyor; lojistik bağlantılarını hızla tamamlamaya gayret ediyoruz ve sanayicilerimizin de yatırımlarını Türkiye'nin dört bir tarafına taşımalarını bu anlayışla temin etmeye gayret ediyoruz. Gördüğümüz bir gerçek şudur ki; 3 aydır sürdürdüğümüz şeffaflık odaklı bu uygulama, yatırımlarımızdan muazzam bir ilgi görmüş oldu. Demek ki yatırımcılarımız, biz onlara yatırım yeri sunduğumuzda sadece 2 ay içerisinde tüm Türkiye'deki OSB'lerde bulunan tüm yatırım yerlerinin yüzde 20'den fazlası için yatırım talebinde bulunmuştur. Bu aynı zamanda Türkiye'de halen yatırım iştahının ne kadar yüksek olduğunu, sanayicilerimizin Türkiye'nin aydınlık yarınlarına ne kadar güçlü şekilde inanmakta olduğunu da gösteren somut bir tablodur."

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