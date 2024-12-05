Kadının boğazına saplanan iğne ameliyatla çıkarıldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 25 yaşındaki Z.İ. adlı kadın, boğazına saplanan 3 santimetrelik dikiş iğnesi nedeniyle Birecik Devlet Hastanesine başvurdu. Radyolojik inceleme ve klinik değerlendirmeler sonucunda, iğnenin boğaz bölgesinde derinliklere ilerlediği tespit edildi.

Birecik Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Dr. Rafet Yıldırım ve ekibi tarafından gerçekleştirilen yaklaşık 1 saatlik ameliyatla iğne çıkarıldı. Operasyonun ardından sağlığına kavuşan hasta sorunsuz bir şekilde taburcu edildi.

Dr. Yıldırım, operasyonun başarıyla tamamlandığını ve hastanın sağlıklı bir şekilde taburcu olduğunu belirterek, "Hastamızın sağlık durumunu yakından takip ettik ve hiçbir komplikasyon olmadan tedaviyi tamamladık." ifadelerini kullandı.