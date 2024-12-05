File'den alınan biberde 110 kat pestisit çıktı

Geçen haftalarda çıkan "pestisit" tartışmaları devam ediyor. Bu kez File marketten alınan numunede olması gerekenden 110 kat fazla yasaklı madde "pestisit (Chlorpyrifos)" tespit edildi.

Söz konusu markette bulunan biberlerin ülkenin dört bir yanında olabileceği söylenirken Tarım Bakanlığına, İçişleri Bakanlığına ve Adalet Bakanlığına çağrı yapıldı. "Pestisit" tartışmalarıyla beraber artık durumun kötü bir hal aldığı aktarılarak uyuşturucu benzetmesi yapıldı.

Durum hakkında üreticiden satıcıya kadar herkesin bilinçlendirilmesi gerektiği savunuldu. Analiz yaptırılmadan alınıp satıldığı ve bazı kişilerin bu ürünleri satarken zehirli olduklarının farkında olmadığı bilgisi paylaşıldı.

"Pestisit" tartışmalarıyla beraber Tarım Müdürlüklerinin denetim konusunda yetersiz kaldığı söylenildi.

PESTİSİTİN ANLAMI NE

Pestisit, tarımda kullanılan ilaçların genel adı olarak bilinse de aslında tek bir ürün değil, çeşitli kimyasal maddelerin tümünü kapsayan bir terimdir. Bu maddeler, bitkilere zarar veren böcekler, akarlar ve nematodlar gibi organizmaları yok ederek daha yüksek verim elde edilmesini sağlar. Ancak pestisitler, ürünlerin yüzeyine öyle bir şekilde yapışır ki hasat sonrasında dahi kalıntıları kalır. Bu kalıntıların tespiti ise yalnızca gelişmiş laboratuvarlarda mümkün olmaktadır. Ayrıca pestisitler, toprağa karışarak havayı da etkiler ve bu yollarla hem insan sağlığını hem de hayvanları olumsuz etkileyebilir.