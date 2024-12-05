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Kapadokya'da peribacası yıkıldı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bir peribacasının bir bölümü yıkıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Aralık 2024 14:35, Son Güncelleme : 05 Aralık 2024 15:03
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Kapadokya bölgesindeki Nevşehir merkeze bağlı Uçhisar beldesi Tekelli Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında, peribacasının bir bölümü, henüz bilinmeyen nedenle yıkıldı. Peribacasından saçılan kaya parçaları çevreye dağıldı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Peribacasının bitişiğinde bulunan diğer peribacaları da yıkılma riskiyle karşı karşıya kaldı.

Mahallede yaşayan Özkan Öz, "Gece saatinde bu olay gerçekleşmiş. Sabah geldiğimizde bu olay ile karşılaştık. Burada eski yer fırındı, orası da uçmuş. Buradaki problem budur. Devam edip yıkılacak. Ses geliyor. İlerleyen zamanlarda aynı olayla karşılaşılacak. Çözümü varsa yetkililer müdahalede bulunsun" dedi.

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