Dervişoğlu: 28 bin liranın altındaki asgari ücret yeterli olmaz

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TİSK ve TÜRK-İŞ genel merkezlerini ziyaret ederek, asgari ücret görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ziyaretlerin ardından gazetecilere açıklama yapan Dervişoğlu, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sorunlara dikkat çekerek, asgari ücretin en az 28 bin lira olarak belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Dervişoğlu, "Bunu 30 da 35 de yapsanız, enflasyon ve satın alma gücü dikkate alındığında 28 bin liranın altında kalan bir rakam, çalışanları açlık sınırının altında yaşamaya mahküm edecektir." dedi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bu rakamın değerlendirilmesinin önemli olduğunu ifade eden Dervişoğlu, hükümetin bu konuda net bir adım atmasını beklediklerini söyledi.

Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarına da tepki göstererek, şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhurbaşkanı Yardımcısı, önerilen rakamları, atılmış rakamlar olarak görüyorsa, topluma karşı büyük bir ayıp işliyor. Ekonomik program yapmak güzel ama sosyal politikaların da oluşturulması, insanların insanca yaşam koşullarına ulaştırılması lazım. Bütün kurumları istiskal etmeye yönelik beyanlar bizim için ciddiye alınacak beyanlar değil."

Bir gazetecinin, İYİ Partinin asgari ücret önerisiyle ilgili sorusunu yanıtlayan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, şunları söyledi:

Ergün Atalay, "insanca yaşanabilecek bir ücret talep ettiklerini belirterek, "25 de 28 de 30 da hiçbir işe yaramıyor. Enflasyon artmaya devam ediyor ve bu ücretler hızla değer kaybediyor." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu'na ziyarette İYİ Parti yöneticileri de eşlik etti. Görüşmelerde, asgari ücretin hem işveren hem de işçi tarafını koruyacak şekilde belirlenmesi gerektiği vurgulandı.