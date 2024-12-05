Gaziantep Şehir Hastanesi'nde ilk organ nakli başarıyla gerçekleştirildi
Yaklaşık 1,5 yıldır böbrek yetmezliği çeken Halil İbrahim Pamukçuoğlu, annesinden yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu. Nakil, Gaziantep Şehir Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde gerçekleştirilen ilk operasyon oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2024 15:36, Son Güncelleme : 05 Aralık 2024 15:38
Gaziantep Şehir Hastanesi Organ Nakli Merkezi, ilk organ nakli operasyonunu başarıyla tamamladı. Yaklaşık 1,5 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören Halil İbrahim Pamukçuoğlu'na, gönüllü donör olan annesi Sabahat Pamukçuoğlu'ndan böbrek nakli yapıldı. Tetkiklerde böbrek uyumunun olumlu sonuç vermesinin ardından gerçekleştirilen operasyon, merkezin deneyimli ekibi tarafından başarıyla tamamlandı.
Naklin ardından Halil İbrahim Pamukçuoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edilmeye hazırlandığı öğrenildi. Hastane yetkilileri, bu operasyonun merkez için bir dönüm noktası olduğunu belirterek, bölgede organ nakli bekleyen hastalara umut olacaklarını ifade etti.