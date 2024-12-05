Gaziantep Şehir Hastanesi'nde ilk organ nakli başarıyla gerçekleştirildi

Gaziantep Şehir Hastanesi Organ Nakli Merkezi, ilk organ nakli operasyonunu başarıyla tamamladı. Yaklaşık 1,5 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören Halil İbrahim Pamukçuoğlu'na, gönüllü donör olan annesi Sabahat Pamukçuoğlu'ndan böbrek nakli yapıldı. Tetkiklerde böbrek uyumunun olumlu sonuç vermesinin ardından gerçekleştirilen operasyon, merkezin deneyimli ekibi tarafından başarıyla tamamlandı.

Naklin ardından Halil İbrahim Pamukçuoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edilmeye hazırlandığı öğrenildi. Hastane yetkilileri, bu operasyonun merkez için bir dönüm noktası olduğunu belirterek, bölgede organ nakli bekleyen hastalara umut olacaklarını ifade etti.