Yapay Zeka 2030'a kadar 133 Milyon yeni iş getiriyor

Milli Güvenlik Kurulu toplandı! Gündem Suriye
Milli Güvenlik Kurulu toplandı! Gündem Suriye
2025 MEB AGS Kursu Erken Kayıt Fırsatı!
2025 MEB AGS Kursu Erken Kayıt Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
İstanbul'un 11 aylık döneminde 4 terör eylemi engellendi
İstanbul'un 11 aylık döneminde 4 terör eylemi engellendi
Çalışma Bakanı Işıkhan: Emekli zammında vatandaş mağdur edilmeyecek
Çalışma Bakanı Işıkhan: Emekli zammında vatandaş mağdur edilmeyecek
Soylu: Milletime hizmetimi tamamladım, bu son dönemim
Soylu: Milletime hizmetimi tamamladım, bu son dönemim
TIMSS 2023'te Türkiye'ye Avrupa basınından övgü
TIMSS 2023'te Türkiye'ye Avrupa basınından övgü
Şehit konvoyundaki kazadan acı haber
Şehit konvoyundaki kazadan acı haber
Erzurum'da faili meçhul olay kalmadı
Erzurum'da faili meçhul olay kalmadı
Bebek Ölümlerini Araştırma Komisyonu, Bakanlık yetkililerini dinleyecek
Bebek Ölümlerini Araştırma Komisyonu, Bakanlık yetkililerini dinleyecek
Önder Kahveci, memur ve emekli maaşına zam için rakam verdi
Önder Kahveci, memur ve emekli maaşına zam için rakam verdi
Cevdet Yılmaz yanıtladı: En düşük emekli maaşı artacak mı?
Cevdet Yılmaz yanıtladı: En düşük emekli maaşı artacak mı?
Sahte içkiden ölümde bilanço büyüyor: 22 ölü, 10 tutuklama
Sahte içkiden ölümde bilanço büyüyor: 22 ölü, 10 tutuklama
Bakanlıktan, Diyarbakır'daki işten çıkarmalara inceleme
Bakanlıktan, Diyarbakır'daki işten çıkarmalara inceleme
Kendi işini kuran gençlere kredi desteği
Kendi işini kuran gençlere kredi desteği
'Esnafa konum vergisi' iddiasına yalanlama
'Esnafa konum vergisi' iddiasına yalanlama
İkinci el araç satışında yeni dönem! 15 günlük sigorta sona erdi
İkinci el araç satışında yeni dönem! 15 günlük sigorta sona erdi
Türkiye, matematik ve fende gelişme gösteren 5 ülkeden biri
Türkiye, matematik ve fende gelişme gösteren 5 ülkeden biri
İtalya, Türk öğrencilere kapıyı kapattı!
İtalya, Türk öğrencilere kapıyı kapattı!
68 farklı markada sahte zeytinyağı markası üretti
68 farklı markada sahte zeytinyağı markası üretti
En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte muhtemel zam oranı
En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte muhtemel zam oranı
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Liselilerden yapay zeka destekli üretim
Liselilerden yapay zeka destekli üretim
MEB'den yapay zekayla her öğrenciye özel eğitim
MEB'den yapay zekayla her öğrenciye özel eğitim
Yargıda 3 yeni adım! Davayı uzatan hakime soruşturma
Yargıda 3 yeni adım! Davayı uzatan hakime soruşturma
Engelli otomobilinde yeni düzenleme
Engelli otomobilinde yeni düzenleme
Köy Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair teklif kabul edildi
Köy Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair teklif kabul edildi
Bakan Tunç: Sosyal ağ sağlayıcıları tedbir almakla yükümlüdür
Bakan Tunç: Sosyal ağ sağlayıcıları tedbir almakla yükümlüdür
Bakan Işıkhan: Adalet ve ekonomik dengeyi gözeteceğiz
Bakan Işıkhan: Adalet ve ekonomik dengeyi gözeteceğiz
Memurlar için yapılan düzenleme görüşmeleri tamamlandı
Memurlar için yapılan düzenleme görüşmeleri tamamlandı
Şimşek'ten birikim tavsiyesi: Sigara içmeyerek 147 bin TL kazanabilirsiniz
Şimşek'ten birikim tavsiyesi: Sigara içmeyerek 147 bin TL kazanabilirsiniz
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Yapay Zeka 2030'a kadar 133 Milyon yeni iş getiriyor

Küresel yapay zeka pazarının önümüzdeki yıllarda hızla büyümesi bekleniyor. 2030 yılına kadar 1,81 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğe ulaşacağı tahmin edilen yapay zeka, özellikle sağlık, finans, bankacılık ve ödeme sistemleri gibi sektörlerde büyük bir dönüşüm sağlayacak. Uzmanlar, bu teknoloji devriminin 133 milyon yeni iş fırsatı yaratacağını öngörüyor. Yapay zekanın ekonomik potansiyeli, iş gücü piyasasına yenilikler sunarken, geleceğin iş modellerini de yeniden şekillendiriyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Aralık 2024 15:40, Son Güncelleme : 05 Aralık 2024 15:43
Yazdır
Yapay Zeka 2030'a kadar 133 Milyon yeni iş getiriyor

Metal Yaka (YZ) ana temasıyla yaklaşık 500 CEO ve Genel Müdürün katılımıyla gerçekleşen zirvedeki 40 farklı sektörden 50 konuşmacının öne çıkan başlıkları ile şekillenen rapora göre; şirketlerin yapay zekayı daha çok ürün geliştirme ve risk yönetimi gibi işlevlerde kullandıkları ifade ediliyor. Zirvede öne çıkan 10 başlık içerisinde "Metal Yaka Dönemi", "CEO'ların Dönüşümü" ve "Yapay Zekanın Etik Kullanımı" öne çıkan başlıklar oldu.

Yapay zekadan en çok etkilenecek olan sektörler Sağlık, Finans ve Bankacılık, Ödeme Sistemleri, Sanayi ve Üretim, Perakende, E-Ticaret, Ulaşım ve Lojistik, Eğitim, Tarım ve Eğlenceden oluşurken, küresel yapay zeka pazarının 2030'a kadar 1,81 trilyon dolarlık bir büyüklüğüne ulaşması bekleniyor. Ayrıca yapay zekanın aynı süre içerisinde 133 milyon yeni iş alanı oluşturması da öngörülüyor.

2030'a kadar 1,81 trilyon dolarlık bir büyüklüğüne ulaşması bekleniyor

Zirvede yer alan 40 farklı sektörden 50 konuşmacının öne çıkan başlıkları 250 madde şeklinde raporda yer aldı. Zirveye katılan yaklaşık 500 CEO ve genel müdürle etkinlik esnasında yapılan birebir görüşmelerden notlar derlendi. Bu sayede 20'nin üzerinde öne çıkan başlık ve yapay zekadan etkilenen sektörler belirlendi. Yaklaşık 40 yöneticiden oluşan Danışma Kurulu Üyeleri arasında yapılan anket çalışmasıyla elde edilen puanlama neticesinde, metal yaka dönemi, CEO'ların dönüşümü, kaliteli ve doğru veri, insan ve yapay zeka işbirliği, dönüşüm ve liderlik, sürdürülebilirlik, verimlilik ve hız, birliktelikler ve uzmanlıklar dönemi, yapay zeka ile üretimin geleceği ve yapay zekanın etik kullanımı 10 başlık şeklinde sonuç raporunda yerini aldı.

Rapora göre, 2024'ü 136,6 milyar dolarlık pazar değeriyle kapatması beklenen küresel yapay zeka pazarının, 2025'te 500 milyar dolara, 2030'a kadar ise yüzde 40'a yakın birleşik büyüme oranıyla 1,81 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

Bunun yanı sıra 2030'a kadar küresel ekonomiye 15,7 trilyon dolar katkı sağlaması öngörülen yapay zekanın, bu katkının 6,6 trilyon dolarını iş gücündeki verimlilik artışlarından, 9,1 trilyon dolarını ise tüketici talebindeki artıştan sağlayacağı kaydediliyor. Raporda yapay zekanın en çok kullanıldığı alanlar arasında ürün geliştirme, risk yönetimi ve tedarik zinciri yönetimi yer alırken, yapay zekanın telekomünikasyon pazarında 2024 sonunda 2,7 milyar dolar değerinde olması bekleniyor.

133 milyon yeni iş oluşturması öngörülüyor

Yapay zekanın 2030'a kadar 133 milyon yeni iş oluşturması öngörülüyor. Yapay zekadan en çok etkilenecek olan sektörler ise sağlık, finans ve bankacılık, ödeme sistemleri, sanayi ve üretim, perakende, e-ticaret, ulaşım ve lojistik, eğitim, tarım ve eğlenceden oluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vizyon 100 Danışma Kurulu Başkanı Bülent Kutlu, fırsat ve tehditlerin yapay zeka uygulamaları ile birlikte gelmesinin iş dünyası açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Yapay zeka uygulamaları sadece fırsatları değil önlem alınmaz ise ciddi tehditleri de içeriyor. Ekonomik düzenin ve toplumsal hayatın kökten değişmesinden bahsediyoruz. Bu şirketler ya da yöneticiler için sıradan bir gündem değil. Hepimizin hayatını, iş yaşantısını ve geleceğe bakışını derinden etkileyecek, belki de önümüzdeki 10 yılda büyük oranda bunu konuşacağımız bir gündemden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bloomberg HT

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber