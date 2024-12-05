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AB'nin oyuncak tutkusu: 5,2 Milyar euro Çin'e gitti

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Noel tatili döneminin yaklaşması dolayısıyla üye 27 ülkenin 2023 yılı oyuncak ithalatına ilişkin verileri yayımladı. AB üyesi ülkeler, geçen yıl 6,5 milyar euroluk oyuncak ithal etti, Çin ise 5,2 milyar avroluk oyuncak aldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2024 15:59, Son Güncelleme : 05 Aralık 2024 16:04
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AB'nin oyuncak tutkusu: 5,2 Milyar euro Çin'e gitti

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, geçen yıl 6,5 milyar avroluk oyuncak ithal etti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Noel tatili döneminin yaklaşması dolayısıyla üye 27 ülkenin 2023 yılı oyuncak ithalatına ilişkin verileri yayımladı.

Avrupa'dan Oyuncağa Rekor Harcama

Verilere göre, AB üyesi ülkeler geçen yıl oyuncak ithalatı için 6,5 milyar avroluk harcama yaptı.

AB'nin 2023'te oyuncak ithalatı bir yıl öncesine kıyasla 2 milyar avro azaldı.

Bu dönemde, AB oyuncak ithalatında ilk sırayı Çin aldı. AB, Çin'den 5,2 milyar avroluk oyuncak alırken, AB'nin oyuncak ithalatında Çin'in payı yüzde 80'i buldu. AB oyuncak ithalatında Çin'i, en yakın 367 milyon avroyla Vietnam ve 150 milyon avroyla İngiltere izledi.

AB'de oyuncak ithalatının yüzde 18'ini Almanya, yüzde 16'sını Fransa, yüzde 14'ünü de Hollanda yaptı.

Ayrıca, AB ülkeleri geçen yıl 2,3 milyar avroluk oyuncak ihraç etti. AB'nin oyuncak ihracatında ilk sırayı yüzde 30'luk payla İngiltere alırken, onu yüzde 13'le İsviçre ve yüzde 10'la ABD izledi.

Geçen yıl, AB oyuncak ihracının yüzde 29'unu Çekya, yüzde 19'unu Almanya ve yüzde 8'ini Belçika gerçekleştirdi.


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