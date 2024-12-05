TIMSS 2023'te Türkiye'ye Avrupa basınından övgü

Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşunca (IEA), 4'üncü ve 8'inci sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen alanlarındaki başarılarının değerlendirildiği ve Türkiye?nin ön sıralarda yer alarak dikkatleri çektiği Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2023 sonuçlarıyla ilgili Avrupa basını, ülkelerini eleştirirken Türkiye'nin başarısına vurgu yaptı.

IEA tarafından dört yıllık periyotlarla yapılan, 4'üncü ve 8'inci sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen alanlarındaki başarılarının değerlendirildiği ve Türkiye'nin 1999'dan beri katıldığı TIMSS araştırmasının 2023 yılı sonuçları dün açıklandı.

Rapora göre, Türkiye'nin 4'üncü sınıf düzeyinde fen bilimleri ortalama performansı, TIMSS 2011 döngüsünden itibaren artış gösterdi. TIMSS 2023 ortalama fen bilimleri puanı, TIMSS 2019'a göre 44 puan arttı.

Bu artışla Türkiye, 494 olan uluslararası fen bilimleri ortalamasını geçerek puanı en yüksek ilk 5 ülke arasına girdi. Türkiye, TIMSS 2023'te 4. sınıf fen bilimleri alanında 570 ortalama puanı ile 58 ülke arasında 4'üncü sıraya yerleşti.

4'üncü sınıf fen bilimleri alanında OECD ülkeleri arasında 2019'da 15'inci sırada bulunan Türkiye, TIMSS 2023'te 13 basamak yukarı çıktı ve 2'nci sıraya yerleşti. Bu sıralamayla Türkiye, hem OECD hem tüm ülkeler arasında puanını en fazla artıran ülke oldu.

Öte yandan birçok Avrupa ülkesinin başarı puanlarında ve öğrenci performansında önceki yıllara kıyasla düşüş yaşanırken özellikle Fransa, Almanya ve İspanya, birçok ülkenin gerisinde kaldı.

- Fransa

Fransa?da 4. sınıf öğrencileri, matematik alanında 484 puan ile 524 olan Avrupa ortalamasının gerisinde kaldı. Fransa, sıralamada Şili?den sonra yer alarak 4. sınıf matematik alanında Avrupa'nın kötü ortalamaya sahip ülkesi oldu.

Le Monde gazetesi, Fransız öğrencilerin ortalamanın çok altında bulunduğu sonuçlara ilişkin haberinde Fransa?nın "sosyal eşitsizlikler" konusunda da "şampiyon" olduğunu yazdı.

Bunun yanı sıra 8. sınıflarda matematik alanında "en avantajlı" ile "en dezavantajlı" öğrenci arasındaki puan farkının ortalamanın çok üstünde yer alarak 81 olduğu aktarılırken Fransa?nın "toplumsal kökene" dayalı eşitsizlikte de başı çektiği vurgulandı.

Fransız öğrenciler, Türkiye?nin Avrupa ülkeleri arasında 2. sırada yer aldığı fen bilimleri alanında da Belçika ve Şili?den sonra en kötü ortalamaya sahip ülke oldu.

Fransız gazetesi L?Humanite, Fransa?nın 4. sınıf matematiğinde Avrupa?nın en kötü ülkesi olarak sıralandığını ve 484 puan ortalaması ile 524 olan AB ve 525 olan OECD ortalamasının da altında kaldığını belirtti.

Haberde, bu sonuçlara göre Fransa?nın Güney Kore ve Japonya?nın yanı sıra Türkiye?nin de çok uzağında kaldığı vurgulandı.

Fransa Eğitim Bakanlığının sonuçlara ilişkin açıklamasında "Tüm öğrencilerin seviyesini artırmak için çalışıyoruz." ifadesi kullanıldı.

- İspanya

TIMSS 2023 sonuçlarında AB ve OECD ülkelerinin ortalamasının altında kalan İspanya, eğitim sistemini yargılamaya başladı.

TIMSS 2023 sonuçlarının İspanyol basınındaki yansımalarında El Pais, "İspanyol öğrenciler, matematik ve fen derslerinde düşüş yaşıyor ve kız ile erkek öğrenciler arasındaki fark genişliyor"; ABC, "İspanyol ilköğretim öğrencileri, matematik ve fen derslerinde kötüleşiyor ve Avrupa ortalamasıyla aradaki fark artıyor"; La Vanguardia, "4. sınıftaki çocukların neredeyse yüzde 40'ının matematik seviyesi düşük veya çok düşük" başlıklarını attı.

İspanya'nın matematikte referans olarak gösterilen 500'ün altında kalıp puanının 498 çıkması ve OECD (525) ile AB (514) ülkeleri ortalamasının oldukça altında yer alması, uzmanlar tarafından "endişe verici" olarak değerlendirildi.

İspanya'da eğitim sendikalarından ANPE, 59 ülkeden 4. sınıf öğrencilerinin fen ve matematik alanındaki performansının ölçüldüğü TIMSS'te İspanya'nın elde ettiği sonuçların "tedirginlik düzeyinde olduğunu" açıkladı.

EFE haber ajansı, TIMSS sonuçlarıyla ilgili haberinde, "İlginç bir şekilde İspanya'nın matematikteki sonucu Kanada (504) ve Yeni Zelanda'nın (490) sonuçlarına benzer ancak Kore veya Japonya (591) gibi ülkelerden çok uzaktayken Litvanya (561) ve Türkiye'de de yüksek performans dikkati çekiyor." ifadesine yer verdi.

El Periodico de Espana gazetesinin haberinde ise "Oldukça rekabetçi eğitim sistemlerine sahip ve öğrencileri PISA'ya liderlik eden Güney Kore ve Japonya'nın aynı zamanda matematik yarışmasında TIMSS'nin mutlak kralları olması şaşırtıcı değil. Onları Litvanya, Türkiye ve Birleşik Krallık takip ediyor." değerlendirmesi yer aldı.

- Almanya

Süddeutsche Zeitung gazetesi, "Matematik: Vasat" başlığıyla verilen haberde Almanya'daki dördüncü sınıf öğrencilerinin matematikte ortalama 524 puan alarak 503 puan olan uluslararası ortalamanın biraz üzerinde bulunduğu belirtildi.

Alman öğrencilerin fen bilimlerinde ise ortalama 515 puan aldıkları kaydedilen haberde burada da Almanya?daki öğrencilerin OECD ülkelerinin ortalamasının altında yer aldığı bildirildi.

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinin haberinde araştırmayla ilgili haber, "Alman ilkokul öğrencileri, matematikte ancak orta sıralarda yer alabildi" başlığıyla verildi. Haberde matematik sonuçlarında 16 ülkeden gelen öğrencilerin Almanya?dakilerden daha iyi bir sonuç elde ettiğinin altı çizildi.

Haberde ayrıca Almanya?nın en yüksek seviyedeki öğrencilerin ortalamasının bile uluslararası ve OECD ülkelerinin ortalamasından düşük olduğu kaydedildi.

Bayerischer Rundfuk?un haberinde de "TIMSS Testi: İlkokul öğrencileri, matematikte ve biyolojide vasat" başlığı kullanıldı.

- Belçika

La Libre Belgique gazetesinin haberinde ülkenin Flaman bölgesindeki eğitim kalitesinin "en düşük seviyeye indiğine", ülkenin genel olarak AB sıralamasının altında kaldığına işaret edildi.

Matematik alanında Valonya-Brüksel bölgesi, 58 ülkenin bulunduğu sıralamada 40. sırada yer alırken Flaman bölgesi ise 2019'a göre 7 sıra gerileyerek 24. oldu.

Fen bilimlerindeki başarı istatistiğinde Flaman öğrenciler, 35. olurken Valonya-Brüksel bölgesi ise 38. sırada kendine yer buldu.

Flaman Eğitim Bakanı, sonuçları "endişe verici" olarak nitelendirerek, yeni eğitim öğretim döneminde olumsuz seyre "Dur" demek için müdahalede bulunacaklarını açıkladı.

- İrlanda

İrlanda, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında en başarılı ülkelerden biri olarak raporda yer aldı.

Öte yandan The Irish Times, İrlanda?nın Asya ülkelerinin gerisinde kaldığını belirtirken kız çocuklarının performansının erkeklere göre daha geride bulunmasını endişe verici olarak niteledi.

Ülkede dezavantajlı grupların tercih ettiği okullardaki öğrencilerin performansı da dikkat çekici oranda düşük çıktı.

