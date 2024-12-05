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Çalışma Bakanı Işıkhan: Emekli zammında vatandaş mağdur edilmeyecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bakan Işıkhan, AK Parti Genel Merkezinde milletvekilleriyle basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda; yeni yılda emekli aylıklarının vatandaşı mağdur etmeyecek, enflasyonun altında kalmayacak bir yerde olması gerektiği mesajını verdi. Bakan Işıkhan, emeklilik sisteminde değişiklik olmadığını belirterek, kademeli emeklilik tartışmalarına noktayı koydu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Aralık 2024 16:36, Son Güncelleme : 05 Aralık 2024 16:52
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Çalışma Bakanı Işıkhan: Emekli zammında vatandaş mağdur edilmeyecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dün AK Parti Genel Merkezinde milletvekilleriyle basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda asgari ücret, emekliye zam ve emeklilik sistemine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Mevcut emeklilik sisteminde bir değişiklik olmayacağını belirten Bakan Işıkhan, yeni yılda yapılacak zamların enflasyonun altında kalmayacağı, vatandaşı mağdur etmeyecek seviyede olacağı mesajını verdi.

Cnbc-e den Hazal Ateş'in haberine göre; Milletvekilleri, asgari ücret artışı ve emekli aylığına yapılacak zamda yüksek kiralar başta olmak üzere hayat pahalılığının dikkate alınmasını istedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ın da yeni yılda emekli aylıklarının vatandaşı mağdur etmeyecek, enflasyonun altında kalmayacak bir yerde olması gerektiğini ifade ettiği öğrenildi.

Toplantıda Bakan Işıkhan, kademeli emeklilik sistemine ilişkin tartışmalara noktayı koydu. Işıkhan emeklilik sisteminde de bir değişiklik olmayacağını, gereken prim ve yıl şartlarının devam edeceğini söyledi.

Asgari ücrette 4 temel kriter

Bakan Işıkhan, milletvekilleriyle toplantısında asgari ücreti belirlerken komisyonda "enflasyon, ekonomik büyüme, çalışanların satın alma gücünün korunması, işgücü piyasası kriterlerinin" dikkate alınacağının altını çizdi. Bakan Işıkhan, "Hem çalışanın refahını hem de işverenin üretimini sürdürmesini gözetmek durumundayız. İstihdamın tüm paydaşlarını korumak zorundayız. Şimdiden oran vermek doğru olmaz. Komisyon karar verecek" diye konuştu.

En düşük emekli aylığında 14-16 bin aralığı

Milyonlarca emeklinin gözü yapılacak zamlara çevrilmişken 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşıyla ilgili de bir çalışma yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli aylığıyla ilgili mutlaka bir değerlendirme yapılacağını belirterek, bunun için kanuni düzenleme gerektiğini anımsattı. Yılmaz bu konudaki en büyük kurallarının "vatandaşı enflasyona ezdirmeme" olduğunu bir kez daha hatırlatarak mutlaka bir çalışma yapılacağını söyledi. AK Parti kulislerinde en düşük emekli aylığının 14-16 bin lira arasında olacağı konuşuluyor.

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