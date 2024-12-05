Japonya Veliaht Prens ve Prensesi, Ayasofya Camii'ni ziyaret etti

Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Veliaht Prensesi Kiko, Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100'üncü yıldönümü kapsamında Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Prens ve prenses Ayasofya Camii'ni ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Veliaht Prens ve Prensese ziyaret sırasında eşlik etti. Ayasofya'da ilgiyle karşılanan Prens Akishino Fumihito ile Prenses Akishino Kiko, Japon turist ve Türk vatandaşlarıyla selamlaştı.

Bakan Ersoy ve beraberindekiler daha sonra Japon prens ve prensesi araçlarına kadar uğurladı.

7 Aralık'ta sona erecek ziyaret kapsamında Prens ve Prenses, Kırşehir'in Kaman ilçesinde, çalışmaları Türk ve Japon arkeologlar tarafından ortaklaşa yürütülen Kalehöyük kazı alanında incelemelerde de bulunacak.