Kamu-Sen'den Mehmet Muş'a süre tepkisi: Memurun sesi kesildi

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney, 4 Aralık'ta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Devlet Memurları Kanunu ve ilgili değişiklikler hakkında komisyonda söz aldı. Ancak Güney'e sadece 2 dakikalık bir süre verilmesi, tepkilere neden oldu.

Güney, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sendikaların konuşma süresi genelde 5 dakika olur ve bu süre ihtiyaç halinde 10 dakikaya kadar çıkarılır. Biz konuşmamızı buna göre hazırlamıştık. Ancak ikinci dakikada mikrofonumuz kesildi. Taleplerimizi tam anlamıyla ifade etme şansı bulamadık" ifadelerini kullandı.

Güney, kamu çalışanlarının çözüm bekleyen sorunlarını sıralamak için zaman bulamadıklarını belirterek, "8 yıla bir kademe uygulamasından faydalanamayan çalışanlarımız, 3600 ek gösterge talepleri, sosyal haklar ve birçok başlık, maalesef konuşulamadan kaldı" dedi.

Türkiye Kamu-Sen, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş'tan ileride daha uzun konuşma süreleri talep ettiklerini belirterek, memurların haklarını savunmaya kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.