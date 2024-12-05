Çin'den Suriye için Acil çağrı: Ülkeyi terk edin

Çin, Suriye'deki vatandaşlarına, güvenlik durumunun kötüleştiği gerekçesiyle ülkeyi terk etmeleri uyarısında bulundu.

Çin'in Şam Büyükelçiliğinin yayımladığı uyarıda, Suriye'nin kuzeydoğusundaki savaşın şiddetlendiği ve ülkedeki güvenlik durumunun kötüye gittiği belirtildi.

Uyarıda, Çin vatandaşlarına, tarifeli uçuşlar hala devam ediyorken Çin'e dönmeleri veya ülkeyi terk etmeleri tavsiye edildi.

Koşulları uygun olan vatandaşların, risklerden kaçınmak ve güvenliklerinden emin olmak kaydıyla, gümrük kapılarını kullanarak kara yoluyla da ülkeden çıkabileceği ifade edilen uyarıda şunlar kaydedildi:

"Tüm bu özel koşullara rağmen Çin vatandaşları ilgili bölgelere gitmekte ve orada kalmakta ısrar ederlerse, bu onların çok yüksek güvenlik riskleriyle karşı karşıya kalmasına yol açacak ve alabilecekleri desteğin etkinliğini olumsuz etkileyecektir."

- Suriye'deki gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Beşşar Esed rejimi güçleriyle, rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarılmıştı.