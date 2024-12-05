Cezaevinde Başörtüsü kesildi iddiası: Üç memur açığa alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail ile ticari ilişkiler nedeniyle protesto ettikleri gerekçesiyle tutuklanan 7 genç kadının Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna kabulü sırasında başörtülerinin kesildiği iddiaları, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İddiaların ardından Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bir açıklama yaparak, olayın detaylı şekilde araştırılması için kontrolör görevlendirildiğini ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hem adli hem idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Soruşturmanın selameti açısından 3 infaz koruma memurunun görevden uzaklaştırıldığı belirtilirken, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un hükümlülere yönelik ayrımcılığı yasakladığı ve insan onuruna aykırı muamelelerin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Açıklamada, ceza infaz kurumlarında manevi değerlere en üst düzeyde hassasiyet gösterildiği ifade edildi.

Soruşturma süreci devam ederken, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla gelişmelerin paylaşılacağı belirtildi.