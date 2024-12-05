Başsavcının Eşiyle ilgili iddialar asılsız çıktı
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse'nin eşi hakkında gündeme gelen iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Başsavcının eşi KPSS ile atandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse'nin eşiyle ilgili iddialar doğru çıkmadı.
İşte Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse'nin eşiyle ilgili gerçekler:
-İlk defa 2010 yılında KPSS puanıyla ve mülakatsız olarak Milli Eğitim Bakanlığına öğretmen olarak atandı. Sağlık yönetimi mezunuydu ama hiç hemşirelik yapmadı. Hemşirelikten öğretmenliğe geçtiği iddiası bütünüyle yalan.
-Daha sonra 2017 yılında görevde yükselme sınavını kazanarak Ankara Harun Çakmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde müdür yardımcısı oldu.
-2019 yılında Anadolu Üniversitesi Adalet bölümünü ve istanbul Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği lisans bölümünü bitirdi. 2021 yılında ise Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi yönetim ve organizasyon bölümünde yüksek lisans yaptı.
-Başsavcının eşi kazanılmış hakkı ve müktesebatına uygun olarak Rekabet Kurumuna kurumlararası nakille geçiş yaptı.