Adıyaman'da 7. kattan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti
Adıyaman'da, 7 katlı binanın terasından düşen 15 yaşındaki kız çocuğu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Azra Nisa A. yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı..
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2024 20:48, Son Güncelleme : 05 Aralık 2024 20:49
Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağı yakınlarında 7 katlı bir binanın teras katında bulunan Azra Nisa A. (15), dengesini kaybederek aşağıya düştü.
Ağır yaralanan Azra Nisa A., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Azra Nisa A. yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.