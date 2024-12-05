Evde içki içerken tartıştığı 2'si amcası 3 kişiyi bıçakla öldürdü

TOGG CEO'su Karakaş: Geçen ay rekor kırdık, 44 bin T10X trafikte
TOGG CEO'su Karakaş: Geçen ay rekor kırdık, 44 bin T10X trafikte
2025 MEB AGS Kursu Erken Kayıt Fırsatı!
2025 MEB AGS Kursu Erken Kayıt Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Başsavcının Eşiyle ilgili iddialar asılsız çıktı
Başsavcının Eşiyle ilgili iddialar asılsız çıktı
BDDK'dan taksitle cep telefonu alımında yeni düzenleme
BDDK'dan taksitle cep telefonu alımında yeni düzenleme
MGK'dan Suriye mesajı: Rejim ve Muhalefet uzlaşmalı
MGK'dan Suriye mesajı: Rejim ve Muhalefet uzlaşmalı
Cezaevinde Başörtüsü kesildi iddiası: Üç memur açığa alındı
Cezaevinde Başörtüsü kesildi iddiası: Üç memur açığa alındı
Merkez Bankası'ndan teminat iskonto oranlarına indirim
Merkez Bankası'ndan teminat iskonto oranlarına indirim
Soylu: 'Özgür Özel CHP Siyasetinde küçük bir parantez'
Soylu: 'Özgür Özel CHP Siyasetinde küçük bir parantez'
Nasuh Mahruki'ye tahliye
Nasuh Mahruki'ye tahliye
Rojin'in eşyaları babasına teslim edildi
Rojin'in eşyaları babasına teslim edildi
İstanbul'un 11 aylık döneminde 4 terör eylemi engellendi
İstanbul'un 11 aylık döneminde 4 terör eylemi engellendi
Çalışma Bakanı Işıkhan: Emekli zammında vatandaş mağdur edilmeyecek
Çalışma Bakanı Işıkhan: Emekli zammında vatandaş mağdur edilmeyecek
Soylu: Milletime hizmetimi tamamladım, bu son dönemim
Soylu: Milletime hizmetimi tamamladım, bu son dönemim
TIMSS 2023'te Türkiye'ye Avrupa basınından övgü
TIMSS 2023'te Türkiye'ye Avrupa basınından övgü
Şehit konvoyundaki kazadan acı haber
Şehit konvoyundaki kazadan acı haber
Erzurum'da faili meçhul olay kalmadı
Erzurum'da faili meçhul olay kalmadı
Bebek Ölümlerini Araştırma Komisyonu, Bakanlık yetkililerini dinleyecek
Bebek Ölümlerini Araştırma Komisyonu, Bakanlık yetkililerini dinleyecek
Önder Kahveci, memur ve emekli maaşına zam için rakam verdi
Önder Kahveci, memur ve emekli maaşına zam için rakam verdi
Cevdet Yılmaz yanıtladı: En düşük emekli maaşı artacak mı?
Cevdet Yılmaz yanıtladı: En düşük emekli maaşı artacak mı?
Sahte içkiden ölümde bilanço büyüyor: 22 ölü, 10 tutuklama
Sahte içkiden ölümde bilanço büyüyor: 22 ölü, 10 tutuklama
Bakanlıktan, Diyarbakır'daki işten çıkarmalara inceleme
Bakanlıktan, Diyarbakır'daki işten çıkarmalara inceleme
Kendi işini kuran gençlere kredi desteği
Kendi işini kuran gençlere kredi desteği
'Esnafa konum vergisi' iddiasına yalanlama
'Esnafa konum vergisi' iddiasına yalanlama
İkinci el araç satışında yeni dönem! 15 günlük sigorta sona erdi
İkinci el araç satışında yeni dönem! 15 günlük sigorta sona erdi
Türkiye, matematik ve fende gelişme gösteren 5 ülkeden biri
Türkiye, matematik ve fende gelişme gösteren 5 ülkeden biri
İtalya, Türk öğrencilere kapıyı kapattı!
İtalya, Türk öğrencilere kapıyı kapattı!
68 farklı markada sahte zeytinyağı markası üretti
68 farklı markada sahte zeytinyağı markası üretti
En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte muhtemel zam oranı
En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte muhtemel zam oranı
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Liselilerden yapay zeka destekli üretim
Liselilerden yapay zeka destekli üretim
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Evde içki içerken tartıştığı 2'si amcası 3 kişiyi bıçakla öldürdü

Mersin'de C.U., evde içki içtikleri sırada tartıştığı amcaları Ömer ve Ramazan Uyar ile akrabası Tuna Özel'i bıçaklayarak öldürdü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışma kapsamında C.U.'yu saklandığı bir evde suç aleti bıçakla birlikte yakaladı. C.U.'nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Aralık 2024 20:58, Son Güncelleme : 05 Aralık 2024 21:01
Yazdır
Evde içki içerken tartıştığı 2'si amcası 3 kişiyi bıçakla öldürdü

Olay, dün gece Mersin'de merkez Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi.

İddiaya göre C.U., amcaları Ömer ile Ramazan Uyar ve akrabası Tuna Özel'le aynı evde bir araya gelerek içki içmeye başladı. Tuna Özel'e ait evde gecenin ilerleyen saatlerinde akrabalar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Alkolün de etkisiyle tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında C.U., amcaları Ömer ve Ramazan Uyar ile akrabası Tuna Özel'i bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli olaydan sonra kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 kişinin cansız bedeni, savcılık ve ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışma kapsamında C.U.'yu saklandığı bir evde suç aleti bıçakla birlikte yakaladı. C.U.'nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber