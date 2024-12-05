Ordu'da fuhuş operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
Ordu'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince fuhuş operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2024 19:29, Son Güncelleme : 05 Aralık 2024 22:01
ORDU (AA) - Ordu'da fuhuş operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Fatsa ve Ünye ilçelerinde fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli "fuhşa teşvik, aracılık veya yer temini" suçundan tutuklandı.