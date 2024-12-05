Kaçmaya çalışan cezaevi firarisi bacağından vurularak yakalandı

18 suç kaydı bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan Ferhat C.'nin bir berberde bulunduğu ihbar üzerine, bölgeye yaya devriyede bulunan mahalle bekçileri sevk edildi.

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