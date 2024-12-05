El ve ayaklarını bağladıkları kadının altınlarını gasbeden 4 şüpheli yakalandı

Olay, 24 Kasım'da ilçeye bağlı Sağrı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yüzleri maskeli 4 şüpheli, girdikleri evde H.F.'nin el ve ayaklarını bağlayıp, altın kolye ve bileziğini alarak kayıplara karıştı. Diğer aile fertlerinin eve gelmesiyle fark edilen yağmalama olayında, kaçan şüphelilerin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Olay yeri ev ve çevresinde 57 güvenlik kamerası görüntüsü inceleyen ekipler tarafından yürüten soruşturmada, olayı H.C. (41), H.U. (42), F.B. (46) ve S.B.'nin (24) gerçekleştirdiği tespit edildi. 2'si kadın 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin, jandarmadaki gözaltı işlemleri sürüyor.