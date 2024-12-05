İletişim Başkanı Altun, basın müşavirleriyle buluştu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin açıklama yaptı.

Basın müşavirlerinin kurumların faaliyetlerini etkin ve şeffaf biçimde medya ve kamuoyu ile paylaştığını vurguladı.

"Ülkemizin tanıtımına da büyük katkı sunan her bir arkadaşıma teşekkür ediyorum" dedi. Altun, Çalışmaların titizlik ve kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.