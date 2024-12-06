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6 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları

6 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2024 00:00, Son Güncelleme : 06 Aralık 2024 00:03
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6 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kırklareli Valiliğine, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, Sarı Saltuk Kültürevi Cemevi açılışına katılacak. Bakan Ersoy, Tekirdağ Valiliğini, AK Parti İl Başkanlığını ve Süleymanpaşa ilçesindeki Heraion-Teikhos Antik Kenti'ni ziyaret edecek.

(Kırklareli/10.00/10.30/12.00/Tekirdağ/14.00/15.00/16.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Türkiye Maden Zirvesi"ne iştirak edecek.

(İstanbul/10:00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEKNOSAB Kavşağı Açılış Töreni'ne, Sarıyer-Kilyos Tüneli TBM (Tünel Açma Makinası) İlk Kazı Çalışmasının Başlangıç Töreni'ne katılacak.

(Bursa/11.00/İstanbul/15.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin sağlık ve çevre koruma harcamaları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de rejim karşıtı silahlı grupların kontrolüne giren Halep, İdlib ve Hama illerindeki gelişmeler ve Suriye Milli Ordusu'nun Tel Rıfat ilçe merkezini PKK/YPG'den kurtardığı Özgürlük Şafağı Operasyonu takip ediliyor.

(Hama/Halep/İdlib/Tel Rıfat)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Erol Özvar, Hitit Üniversitesi Gençlik Sohbetleri programına katılacak, Hitit Üniversitesi Teknoloji Merkezini ziyaret edecek.

(Çorum/14.00/15.30)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 15. haftası, Trabzonspor-Kasımpaşa maçıyla başlayacak.

(Trabzon/20.00)

2- Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu müsabakalarının kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan tesislerinde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.30)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası, Karşıyaka-Darüşşafaka Lassa maçıyla başlayacak.

(İzmir/19.00)

4- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftası, Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray Daikin maçıyla başlayacak.

(İstanbul/18.00)

5- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. haftası, Mihalıççık Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Eskişehir/16.00)

6- Sutopu Kadınlar Challenger Kupası 2. eleme turunda A Grubu maçları İstanbul'da başlayacak. Galatasaray Zena-İzmir Büyükşehir Belediyespor ve VK Jadran Split (Hırvatistan)-Otter Swimming Club (Büyük Britanya) müsabakaları oynanacak.

(İstanbul/18.30/20.30)

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