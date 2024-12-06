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Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2024 07:19, Son Güncelleme : 06 Aralık 2024 07:21
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Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü

Ehliyetsiz sürücü Yiğit Şahin (17) idaresindeki 16 DE 157 plakalı araç, sürücüsü öğrenilemeyen 16 BDJ 21 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulup refüjü aşan Yiğit Şahin'in kullandığı araç, karşı yönden gelen, içerisinde anne Saadet Hülya A. ile kızı Esin Ece P'nin bulunduğu 38 RA 762 plakalı otomobile çarptıktan sonra takla attı.

Çarpmanın şiddetiyle Yiğit Şahin, yanındaki Egemen U, karşı yönden gelen araçtaki anne Saadet Hülya A. ile kızı Esin Ece P. yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Yiğit Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan Egemen U. ile Saadet Hülya A'nın durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

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