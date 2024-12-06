Ak Partili vekillerden 'emekliye seyyanen zam yapılsın' talebi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 10 Aralık'ta çalışmalarına başlıyor. Milyonlarca emeklinin gözü yapılacak zamlara çevrilmişken en düşük emekli maaşıyla ilgili de bir çalışma yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Bizim en temel kuralımız, enflasyona ezdirmeme kuralıdır. Burada temel mekanizmaların çalışacağını belirtmek istiyorum. Mutlaka bir çalışma yapılacaktır" dedi.

Yılmaz, asgari ücretle ilgili olarak da "Asgari ücret sadece kamu ile ilgili bir durum söz konusu değil. 3'lü bir mekanizma var. Ben şunun altını çizmek istiyorum; asgari ücret adı üstünde asgaridir, yani bundan daha altı olmaz. Önemli olan da bu çizgidir. 2023'ten yüzde 100'den fazla bir zam yapıldı. 2024'te de yaklaşık yüzde 50 civarında zam yapıldı. En az bunlar kadar da önemli olan bir kararla, asgari ücreti vergi haricinde tuttuk. Ücret belirlenirken bir denge aranacaktır. Şimdiden bir rakam ifade etmek doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

SEYYANEN ZAM MASADA



Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; öte yandan emekliye seyyanen zam talebi AK Parti Genel Merkezinde istişare toplantısında da gündeme geldiği öğrenildi. Toplantıda milletvekillerinden, emeklilerin durumuna ilişkin talepler geldi. Maaşların vatandaşı mağdur etmeyecek ve enflasyonun altında kalmayacak şekilde artırılması gerektiği, enflasyon oranına ilaveten emekliye seyyanen zam verilmesinin şart olduğu belirtildi.