Memurlara ek işte çalışma yolu açılıyor

Burada mevcut yasalardan dolayı devletin kayba uğradığı, memurların özel sektörde de çalışmalarının önünü açacak esnek bir düzenleme gerektiği, bu yolla devletin de gelir sağlayabileceği belirtildi.

Mevcut uygulamada kamu personelinin özel sektörde başka bir işte çalışması kanunen yasak. Ek iş yapan bir devlet memuru, kurallara aykırı davrandığı için disiplin cezası alıyor.

Ceza, genellikle uyarı, kınama, kademe ilerlemesinin durdurulması gibi hafifm cezalardan, ağır disiplin cezalarına kadar değişebiliyor. Ağır disiplin cezaları arasında ise görevden uzaklaştırma, aylıktan kesme, kadee ilerlemesinin geri alınması ve hatta görevden çıkarılma gibi cezalar yer alıyor.

Buna rağmen öğretmen, avukat, doktor, hemşire vb. meslek sahipleri hafta sonu ya da mesai saati dışı başka işlerde çalışıyor. Mesela, öğretmenler özel ders verirken, dershanelerde kayıt dışı istihdam ediliyor.

Avukatlar hukuki danışmanlık yaparken, sağlık personeli de özel kliniklerde belirli bir komisyon karşılığı hizmet verebiliyor.

EMRAH ÖZCAN