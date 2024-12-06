Bakan Işıkhan: Belediyeler borçları ödemeden geri duruyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, önceki gün AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle istişare toplantısında buluştu. Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarının gündeme geldiği toplantıda Bakan Işıkhan, "Belediyelerin prim borçlarını tasfiye etmek istiyoruz. 135 milyar liralık borç, şu an 157 milyar liraya çıktı. Belediyeler borç ödemeden geri duruyorlar, borçlar kaldıkça artıyor. Yapılandırma davetleri gönderdik. En son Antalya Kepez Belediyesi bakanlıkla temasa geçti. Ödemede, arsa karşılığı gibi kolaylıklar da sağlıyoruz. Şimdiye kadar 1,2 milyar lira değerinde 50 civarında arsayı bakanlık adına aldık" dedi.

18 ARSA BAŞVURUSU REDDEDİLDİ



Borca karşılık 18 arsa başvurusunun reddedildiğini söyleyen Işıkhan, "Ödemeye yanaşmayan belediyelere en eski borçlarından başlamak üzere ödeme emirleri göndermeye ve sonrasında haciz uygulamaya devam ediyoruz. Temel hedefimiz belediyelerde son yıllarda yüzde 40'lara düşen tahakkuk, tahsilat oranını oldukça yukarıya çekmek" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRETTE 6 BAŞLIK ÖNEMLİ



10 Aralık'ta Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını yapacağına da değinen Işıkhan, "Komisyon çalışmalarında; çalışanların satın alma gücünün korunması ve geliştirilmesine, enflasyon oranlarına, ekonomik büyümeye, işgücü piyasasının ihtiyaçlarına, vatandaşın yaşam standardına ve ekonominin genel istikrarına dikkat edilecek" açıklamasını yaptı.

EMEKLİLİK SİSTEMI DEĞİŞMİYOR



Işıkhan, emeklilik sisteminde herhangi bir değişiklik yapılmayacağını ve mevcut düzene dokunulmayacağını da dile getirdi. Bakan Vedat Işıkhan, "Emeklilik için gereken prim ve yıl şartları aynı şekilde devam edecek. Aktüeryal dengeyi korumamız gerekiyor" dedi.

Resul Ekrem Şahan

