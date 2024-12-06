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Mamazadeler soruşturmayı duyunca boşanmış

Köpek mamaları üzerinden saltanat kuran Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü ile eşinin, haklarında başlatılan soruşturma öncesi anlaşmalı olarak boşandığı ortaya çıktı. Mamazade Özgünlü'nün temmuzda Gürcistan'da bulunan eşinin yanına gittiği ve dönüşte bu kararı aldığı öğrenildi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 06 Aralık 2024 08:07, Son Güncelleme : 06 Aralık 2024 07:52
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Mamazadeler soruşturmayı duyunca boşanmış

Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü ve dernek yöneticileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "bağıştan elde edilen mal varlığını zimmetlerine geçirmek" suçundan soruşturma yürütülürken, yeni bilgiler de gün yüzüne çıkıyor.

Yeni Şafak'tan Oğuzhan Ürüşan'ın haberine göre; Özgünlü kendisini yaz aylarında kamuoyu gündemine getiren Şanlıurfa'dan köpek nakli sonrasında tutuklandı. 14 gün tutuklu kalan Özgünlü'nün temmuz ayında Gürcistan'daki eşi Tuna Boyacı'nın yanına gittiği bilgisi bir mesajda öğrenildi. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerden birinin telefonunda "Bunlar kaçmışlar Gürcistan'a. Bakmışlar böyle olmuyor, geri dönmüşler. Şimdi İstanbul'da mahkemeleri varmış." ifadeleri Özgünlü'nün Gürcistan'a gittiğini ortaya çıkardı.

1,5 YILDIR GÜRCİSTAN'DA

Tuna Boyacı, Haziran 2023'ten bu yana Gürcistan'da. Geçtiğimiz temmuzda Özgünlü de kocasının yanına giderek süreçde ne yapacaklarını görüştü. Çiftin burada boşanma kararı aldığı ortaya çıktı. Özgünlü, avukatlarının da yönlendirmesiyle Türkiye'ye döndü. Ağustosta boşanma davası açan çift, 30 Ağustos'ta anlaşmalı boşandı.

MESAJ SONRASI TEDBİRLER ARTTI

Özgünlü'nün Gürcistan'a gittiğini gösterir söz konusu mesajı değerlendiren adli birimlerin bu sebeple Buket Özgünlü, kız kardeşi Demet Kılıç, para trafiğini yöneten Ertan Işık hakkında tutuklama kararı verdiği, diğer bir kız kardeş Tuğçe Soysal ve enişte Evren Kılıç'ın adli kontrol şartıyla ev hapsine alındığı aktarıldı. Ayrıca anne Fatma Özgünlü, baba Cemal Özgünlü ve halasının kızı R.B. hakkında yurt dışına çıkış yasağı verildiği, bu şekilde yurt dışına kaçışlarının engellemek istendiği belirtildi.

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