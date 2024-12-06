Meteoroloji o illeri saat vererek uyardı: Kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Burdur çevreleri ile Edirne'nin güneyi ve Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla çevreleri, Antalya'nın batı kıyıları ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Muğla çevreleri, Antalya'nın batı kıyıları ile Aydın'ın kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.