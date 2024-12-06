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Türkiye ekimde en çok altın alan ikinci ülke

Dünya Altın Konseyi tarafından açıklanan verilere göre Türkiye Merkez Bankası ekim ayında 17 ton altın aldı. Böylece Türkiye'nin Ocak-Ekim 2024 döneminde toplam alımları 72 tona ulaştı. Türkiye ekimde "bu yıl en fazla altın alan ülkeler" liginde ikinciliğe de yükseldi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 06 Aralık 2024 09:26, Son Güncelleme : 06 Aralık 2024 09:31
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Türkiye ekimde en çok altın alan ikinci ülke

Dünya Altın Konseyi, Merkez Bankalarının Ekim 2024 altın işlemlerini açıkladı. Paylaşılan verilere göre Merkez Bankaları söz konusu ayda 60 ton net alım yaptı. ABD seçimlerinden önce ons altının 2790 dolarla zirve yaptığı ekim ayında gerçekleşen bu alım, aynı zamanda son bir yıl içinde "en yüksek alım miktarı" olarak da kayıtlara geçti.

EN ÇOK ALTINI HANGİ ÜLKELER ALDI?

Ekim ayında Hindistan Merkez Bankası, 27 ton alım yaparak birinci sırada yer aldı. Onu sırasıyla 17 ton altında Türkiye ve 8 ton alımla Polonya takip etti. Son verilere göre;

-Hindistan bu yılın ilk 10 ayında toplam 77 ton alımla zirvede yer aldı.

-Türkiye, Ocak-Ekim döneminde 72 ton alımla ikinci sıraya yükseldi.

-Polonya Merkez Bankası da aynı dönemde rezervlerine 69 ton altın ekledi.

Bu 3 merkez bankası, 2024 yılındaki toplam alımların %60'ın gerçekleştirdi.

KASIMDA 29 TONLUK SATIŞ

Öte yandan Dünya Altın Konseyi verilerine göre, fiziksel destekli küresel altın fonlarından (ETF) kasım ayında 2,1 milyar dolarlık çıkış yaşandı. ABD seçimlerinin ardından dolar endeksinde yükselişle beraber ETF'lerde gerçekleşen bu çıkış, ons altın fiyatının gerilemesinde etkili oldu. Aynı zamanda geçen ayki çıkışın ardından küresel altın fonlarındaki varlıkların değeri %4 geriledi ve 274 milyar dolara düştü. Miktar olarak da 29 tonluk bir gerileme kaydedildi.

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