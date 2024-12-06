Gaziantep'te devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti

H.T. (23) idaresindeki 41 TY 602 plakalı otomobil, Alaçalı Mahallesi'nde yoldan çıkarak devrildi.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesinde araçtaki 5 kişiden A.Ö. (32), T.B.T. (29) ve İ.G'nin (27) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı sürücü ile Y.A. (30) ise Nizip Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.