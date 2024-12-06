Gaziantep'te devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2024 09:37, Son Güncelleme : 06 Aralık 2024 09:48
H.T. (23) idaresindeki 41 TY 602 plakalı otomobil, Alaçalı Mahallesi'nde yoldan çıkarak devrildi.
Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ekiplerin ilk müdahalesinde araçtaki 5 kişiden A.Ö. (32), T.B.T. (29) ve İ.G'nin (27) hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralı sürücü ile Y.A. (30) ise Nizip Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.