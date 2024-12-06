İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyon: 12 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttükleri çalışmalarda örgüt adına faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelileri belirledi. Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonlarla, örgüt mensubu oldukları iddia edilen 12 kişi, farklı adreslere düzenlenen baskınlarla gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda bir silah, 13 mermi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne (TEM) götürüldü. Güvenlik güçleri, yakalanan şüphelilerin örgüt içindeki rollerini ve Türkiye'deki bağlantılarını detaylı olarak araştırmaya devam ediyor.