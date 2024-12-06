Doğalgaz bağlanmayan okul tatil edildi! Okul soba ile ısıtılacak

Erzurum Köprüköy Yağan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde doğalgaz dönüşünün yapılmasına rağmen Palan firması, gaz tedariği yapmayınca öğrenciler kış günü soğukta kaldı. Veliler, yaz boyunca yapılmayan çalışmanın karın yağmasının ardından başladığını belirterek, "Okulda eğitimin başlayacağı tarih belli. Okulda teknik olarak gerekli altyapı yapılmasına rağmen gaz yok. Çocuklarımız hasta oldu. Şimdi soba kuruldu ancak binanın sobayla ısınması çok da mümkün değil. Palen yüzlerce öğrenciyi mağdur bıraktı" diye konuştular.

Vali Çiftçi açıklama yaptı



Erzurum'un Köprüköy ilçesi Yağan Mahallesi'nde okula doğalgaz bağlanmaması sonucunda başlayan gelişmeler hakkında açıklama yapan Vali Mustafa Çiftçi, "Zamanında doğalgaz bağlantısı yapılamadı. Milli Eğitim Müdürlüğümüz kendi üzerine düşen dönüşümü sağlamış, bütün ekipmanlar bağlanmış durumda. Eğer gaz verilmiş olsa hemen doğalgaz bağlanmış ve okul doğalgazla ısınmaya geçebilecek durumda" dedi.

"Altyapı tamam, işin Palen tarafı var"



2024 yılı Ağustos ayı içerisinde Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü'nün doğalgaz dönüşümleriyle ilgili toplamda 41 okulla ilgili ihaleye çıktığını vurgulayan Vali Çiftçi, "Bunlardan 40 tanesinin doğalgaz dönüşümü tamamlandı. Okullara doğalgaz verildi ve şu anda ısınmaları doğalgazla sağlanıyor. İşte bunlardan sadece Yağan'da bir problem oluştu. Zamanında doğalgaz bağlantısı yapılamadı. Yani normalde şu anda Milli Eğitim Müdürlüğümüz kendi üzerine düşen dönüşümü sağlanmış, bütün ekipmanlar bağlanmış durumda. Eğer gaz verilmiş olsa hemen doğalgaz bağlanmış ve okul doğalgazla ısınmaya geçebilecek durumda. Yani altyapısı bitmiş. İşin Palen tarafı var. Doğalgazın temin ve bağlanması Doğalgaz Palen sorumluluğunda. Şimdi ana borudan okula doğalgaz bağlantısı yapılabilmesi için bir basınç düşürücü istasyona ihtiyaç var. Neden dolayı? Ana borudan geçen basınç 400 barlık. Bunun okula bağlanabilmesi için 4 bara düşürülmesi gerekiyor. Bunun için de bir basınç düşürücü istasyona ihtiyaç var. Palen Doğalgaz bununla ilgili çalışıyor. Zamanında da yetiştirilemedi" diye konuştu.

"Salgına karşı 3 gün tatil ettik"



Konu ile alakalı herhangi bir şekilde kişileri de suçlamak istemediğini vurgulayan Vali Çiftçi, "Ama Milli Eğitim Müdürlüğümüzün kendi üzerinde düşenini yaptığını ifade etmek isterim. Palen Doğalgaz ile görüştüğümüzde onlar daha çalışmaların 20-25 gün sürebileceğini ifade ettiler. Tabi şu anda kara kışın da ortasındayız. Değişik alternatifleri değerlendirdik. Yani şimdi 20-25 gün sonra gaz bağlanacak ama biz okulun ısıtmasını nasıl yapacağız? Bu arada eski kömürle ısıtılan kazan da sökülmüş durumda. Artık onu da bağlayamıyoruz tekrar. Çünkü doğalgaz bağlantısı yapılmış. Acaba taşıma doğalgaz versek de onunla okulu ısıtsak diye öyle bir çözüm arayışına gittik. Bunun da yapılması yine bir 15-20 günü buluyor. Dolayısıyla bunu yaptığımız zaman da çok mantıklı bir çözüm olmayacak. Zaten asıl bağlantı 20-25 gün içerisinde yapılabilecek. Geçici taşıma doğalgazı bağlamamız için de bir 15-20 gün gerekiyor. Çok mantıklı olmadığını düşündük, ondan vazgeçtik. Bu arada okulları da üç gün tatil ettik. Çarşamba, Perşembe, Cuma günü. Bu valiliğimizin de bilgisi dahilinde. Şu anda hava sıcaklıkları oldukça düşük, eksi derecelerde seyrediyor. İşte UFO'larla falan da yeteri kadar ısıtma sağlayamayacağımızı düşündüğümüz için bir salgın hastalık riski oluşmasın, çocuklar okula geldiklerinde okulu yeteri kadar ısıtamazsak salgın hastalıklara da sebebiyet verebilir diye eğitime öğretime üç gün ara verdik" dedi.

"Taşımalı sistemi veliler istemedi"



Yağan'da 500 öğrencinin olduğunu ve bunları Köprüköy ilçesine taşıma konusunu da değerlendirdiklerini ifade eden Vali Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fakat velilerin bu konuda herhangi bir istekli olmadıklarını da gördük. Taşımaya sıcak bakmadılar. Biz 30 tane minibüsle öğrencilerimizi taşıyacaktık. Velilerin karşı çıkması üzerine, istememesi üzerine taşımadan da vazgeçtik. Şu anda soba kuruyoruz. Bugün soba kurulumu tamamlanmış olacak. Yarın itibariyle hazır hale gelecek. Pazartesi itibariyle 15-20 gün kömürle, sobayla ısıtacağız. Ondan sonra doğalgaz bağlantısı Palen tarafından temin edilmiş olacak. Normal eğitimi öğretim bu şekilde devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığımızı konu ile ilgili bilgilendirdik. Gönül arzu eder ki, böyle bir sıkıntı olmasın. Yani diğer yerlerde olduğu gibi, 40 okulda olduğu gibi sorunsuz bir şekilde bağlantıyı gerçekleştirebilelim. Ama maalesef okulumuzun birinde böyle bir durum ortaya çıktı. İdarede gerekli tedbirleri aldı. Yani çocukların üşümemeleri, hasta olmamaları, salgın bir hastalığa sebebiyet verilmemesi için"