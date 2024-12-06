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Çatışmada yaralanan polis memuru şehit oldu

İzmir'in Seferihisar ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine düzenlenen saldırıda ağır yaralanan polis memuru Mehmet Tozun, 16 günlük yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2024 10:09, Son Güncelleme : 06 Aralık 2024 10:15
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Çatışmada yaralanan polis memuru şehit oldu

20 Kasım'da Seferihisar'ın Turabiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerine M.S.Ç. isimli şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda başkomiser Furkan Hakan Aşkın ve polis memurları İbrahim Gümüştekin ile Mehmet Tozun yaralandı.

16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Ağır yaralanan polis memuru Mehmet Tozun, hastanede yoğun bakımda 16 gündür süren yaşam mücadelesini bu sabah kaybederek şehit oldu. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen 38 yaşındaki Tozun'un acı haberi ailesine ulaştırıldı.

Olayın ardından gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, diğer 8 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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