Dolar 34,80'ye yükseldi

Fen ve matematikte üst ve ileri yeterlikteki öğrenci oranları arttı
Fen ve matematikte üst ve ileri yeterlikteki öğrenci oranları arttı
2025 MEB AGS Kursu Erken Kayıt Fırsatı!
2025 MEB AGS Kursu Erken Kayıt Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Narin Güran cinayeti davasında istenen cezalar belli oldu
Narin Güran cinayeti davasında istenen cezalar belli oldu
Bütçe sonrası gündem GSS ve memurlara yönelik düzenlemeler
Bütçe sonrası gündem GSS ve memurlara yönelik düzenlemeler
Uzman ve başöğretmenlik yönetmeliği ne zaman yayımlanacak?
Uzman ve başöğretmenlik yönetmeliği ne zaman yayımlanacak?
2023'de sağlık harcamaları ikiye katlandı
2023'de sağlık harcamaları ikiye katlandı
Asgari ücrette süreç başlıyor! TÜİK değil, komisyon belirliyor
Asgari ücrette süreç başlıyor! TÜİK değil, komisyon belirliyor
ALES/3 sınav sonuçları açıklandı
ALES/3 sınav sonuçları açıklandı
Türkiye ekimde en çok altın alan ikinci ülke
Türkiye ekimde en çok altın alan ikinci ülke
Motorine 96 kuruş indirim geldi
Motorine 96 kuruş indirim geldi
Bakan Işıkhan: Belediyeler borçları ödemeden geri duruyor
Bakan Işıkhan: Belediyeler borçları ödemeden geri duruyor
Ak Partili vekillerden 'emekliye seyyanen zam yapılsın' talebi
Ak Partili vekillerden 'emekliye seyyanen zam yapılsın' talebi
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne Selami Yıldız atandı
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne Selami Yıldız atandı
TOGG CEO'su Karakaş: Geçen ay rekor kırdık, 44 bin T10X trafikte
TOGG CEO'su Karakaş: Geçen ay rekor kırdık, 44 bin T10X trafikte
Başsavcının Eşiyle ilgili iddialar asılsız çıktı
Başsavcının Eşiyle ilgili iddialar asılsız çıktı
BDDK'dan taksitle cep telefonu alımında yeni düzenleme
BDDK'dan taksitle cep telefonu alımında yeni düzenleme
MGK'dan Suriye mesajı: Rejim ve Muhalefet uzlaşmalı
MGK'dan Suriye mesajı: Rejim ve Muhalefet uzlaşmalı
Cezaevinde Başörtüsü kesildi iddiası: Üç memur açığa alındı
Cezaevinde Başörtüsü kesildi iddiası: Üç memur açığa alındı
Merkez Bankası'ndan teminat iskonto oranlarına indirim
Merkez Bankası'ndan teminat iskonto oranlarına indirim
Soylu: 'Özgür Özel CHP Siyasetinde küçük bir parantez'
Soylu: 'Özgür Özel CHP Siyasetinde küçük bir parantez'
Nasuh Mahruki'ye tahliye
Nasuh Mahruki'ye tahliye
Rojin'in eşyaları babasına teslim edildi
Rojin'in eşyaları babasına teslim edildi
İstanbul'un 11 aylık döneminde 4 terör eylemi engellendi
İstanbul'un 11 aylık döneminde 4 terör eylemi engellendi
Çalışma Bakanı Işıkhan: Emekli zammında vatandaş mağdur edilmeyecek
Çalışma Bakanı Işıkhan: Emekli zammında vatandaş mağdur edilmeyecek
Soylu: Milletime hizmetimi tamamladım, bu son dönemim
Soylu: Milletime hizmetimi tamamladım, bu son dönemim
TIMSS 2023'te Türkiye'ye Avrupa basınından övgü
TIMSS 2023'te Türkiye'ye Avrupa basınından övgü
Şehit konvoyundaki kazadan acı haber
Şehit konvoyundaki kazadan acı haber
Erzurum'da faili meçhul olay kalmadı
Erzurum'da faili meçhul olay kalmadı
Bebek Ölümlerini Araştırma Komisyonu, Bakanlık yetkililerini dinleyecek
Bebek Ölümlerini Araştırma Komisyonu, Bakanlık yetkililerini dinleyecek
Önder Kahveci, memur ve emekli maaşına zam için rakam verdi
Önder Kahveci, memur ve emekli maaşına zam için rakam verdi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dolar 34,80'ye yükseldi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 34,7990 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2024 10:18, Son Güncelleme : 06 Aralık 2024 10:18
Yazdır
Dolar 34,80'ye yükseldi

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 34,6840'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazancıyla 34,7990'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 36,8430'dan, sterlin/TL yatay seyirle 44,3520'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 105,8 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, Fransa ve Güney Kore'deki siyasi belirsizlikler varlığını korumaya devam ederken, ABD tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere dünya genelinde bugün açıklanacak yoğun veri gündemi öncesinde karışık bir seyir öne çıkıyor.

Dünya genelinde ekonomik aktivitelerdeki gelişmelerin yanı sıra siyasi belirsizlikler ve jeopolitik risklerin varlığı piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD ekonomisinin iyi durumda olmasının faiz indirimlerinde bankaya biraz daha temkinli olabilme imkanı verdiğini açıklamasının ardından bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde Fed'in gelecek dönem para politikalarına ilişkin ipuçları aranacak.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de işsizlik oranı ve tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 105 seviyesinin destek, 106,5 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber