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Tekel bayi işleten aile, sahte içki nedeniyle tutuklandı

Alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden iki kişinin sahte içkileri satın aldıkları öne sürülen tekel bayiyi işleten çiftle çocukları, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2024 11:12, Son Güncelleme : 06 Aralık 2024 11:38
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Tekel bayi işleten aile, sahte içki nedeniyle tutuklandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Üsküdar'da Mustafa Gergel ve Süleyman Tüzün'ün sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybetmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Gergel ve Tüzün'ün sahte içkileri farklı zamanlarda satın aldıkları iddia edilen Burhaniye Mahallesi'ndeki tekel bayiyi işleten Asiye Ö, eşi Suat Ö. ve çocukları Ömür Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan üç şüpheli, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden Asiye Ö, tekel bayinin işletmecisi olduğunu belirterek, vefat eden Mustafa Gergel'i müşterileri olması nedeniyle tanıdığını söyledi.

Asiye Ö, ''Biz kesinlikle yapma rakı satmayız, satılan rakılar Tekel ürünleridir. Kesinlikle dükkanımda yetkili firmaların ürünleri dışında alkol satmam. Mustafa Gergel'in ölümüyle ilgili herhangi bir sorumluluğum yoktur." dedi.

Şüpheli Suat Ö. ise ifadesinde Süleyman Tüzün'ün dükkana en son 6 ay önce geldiğini savunarak, "Kendisini kötü gördüm, sohbet ettiğimde bana doktorun alkolü yasakladığını söylemişti. Ona sattığım biraların bandrolü bulunmaktaydı. Ben bugüne kadar dükkanımda kaçak alkol satmadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." şeklinde konuştu.

Diğer şüpheli Ömür Ö. de savcılık ifadesinde üzerine atılı suçlamaları reddetti.

Savcılık ifadeleri tamamlanan şüpheliler, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, her üç şüphelinin ''kasten öldürme'' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Öte yandan, Mustafa Gergel ve Süleyman Tüzün'ün yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen iki ayrı soruşturma devam ediyor.

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