Bütçe sonrası gündem GSS ve memurlara yönelik düzenlemeler

2025 yılı bütçe görüşmelerinin 20 Aralık'ta tamamlanmasının ardından TBMM Genel Kurulu, çeşitli yasa tekliflerini görüşmeye başlayacak. İlk gündemde, 1 Ocak 2015 öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının tahsilinden vazgeçilmesini içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi bulunuyor. Teklifin detayları:

2015 öncesi ödenmemiş GSS primlerinin ve fer'i alacaklarının tahsilatı iptal edilecek.

Aile hekimliği hizmetleri ücretsiz olacak, ancak belirli hizmetler kapsam dışında tutulacak.

Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı 20 lira olacak.

Özel sektör işverenlerine sağlanan sigorta prim indiriminde 5 puanlık destek, 4 puan olarak yeniden düzenlenecek.

Devlet memurlarına yeni düzenlemeler gündemde olacak

Bu teklifin ardından, devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri içeren Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündeme alınacak. Bu teklif kapsamında:

Sözleşmeli statüden memur kadrosuna geçenler, disiplin cezası almadıkları takdirde ilave kademe hakkından yararlanabilecek.

Uzman yardımcılığı yeterlik sınavları 6 ay içinde yapılacak.

Memurların eş durumu izin hakları genişletilecek.

Malul ve engellilere sunulan araç alımlarındaki istisnalar, Cumhurbaşkanı yetkisiyle yeniden düzenlenebilecek.

Ayrıca deprem bölgelerinde mücbir sebep halinin uzatılması ve çeşitli kamu kurumlarına yeni yetkiler verilmesi gibi düzenlemeler de teklif içinde yer alıyor.