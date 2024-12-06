Jandarma personelini şehit eden sürücüye müebbet hapis

Fen ve matematikte üst ve ileri yeterlikteki öğrenci oranları arttı
Fen ve matematikte üst ve ileri yeterlikteki öğrenci oranları arttı
2025 MEB AGS Kursu Erken Kayıt Fırsatı!
2025 MEB AGS Kursu Erken Kayıt Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Narin Güran cinayeti davasında istenen cezalar belli oldu
Narin Güran cinayeti davasında istenen cezalar belli oldu
Bütçe sonrası gündem GSS ve memurlara yönelik düzenlemeler
Bütçe sonrası gündem GSS ve memurlara yönelik düzenlemeler
Uzman ve başöğretmenlik yönetmeliği ne zaman yayımlanacak?
Uzman ve başöğretmenlik yönetmeliği ne zaman yayımlanacak?
2023'de sağlık harcamaları ikiye katlandı
2023'de sağlık harcamaları ikiye katlandı
Asgari ücrette süreç başlıyor! TÜİK değil, komisyon belirliyor
Asgari ücrette süreç başlıyor! TÜİK değil, komisyon belirliyor
ALES/3 sınav sonuçları açıklandı
ALES/3 sınav sonuçları açıklandı
Türkiye ekimde en çok altın alan ikinci ülke
Türkiye ekimde en çok altın alan ikinci ülke
Motorine 96 kuruş indirim geldi
Motorine 96 kuruş indirim geldi
Bakan Işıkhan: Belediyeler borçları ödemeden geri duruyor
Bakan Işıkhan: Belediyeler borçları ödemeden geri duruyor
Ak Partili vekillerden 'emekliye seyyanen zam yapılsın' talebi
Ak Partili vekillerden 'emekliye seyyanen zam yapılsın' talebi
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne Selami Yıldız atandı
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne Selami Yıldız atandı
TOGG CEO'su Karakaş: Geçen ay rekor kırdık, 44 bin T10X trafikte
TOGG CEO'su Karakaş: Geçen ay rekor kırdık, 44 bin T10X trafikte
Başsavcının Eşiyle ilgili iddialar asılsız çıktı
Başsavcının Eşiyle ilgili iddialar asılsız çıktı
BDDK'dan taksitle cep telefonu alımında yeni düzenleme
BDDK'dan taksitle cep telefonu alımında yeni düzenleme
MGK'dan Suriye mesajı: Rejim ve Muhalefet uzlaşmalı
MGK'dan Suriye mesajı: Rejim ve Muhalefet uzlaşmalı
Cezaevinde Başörtüsü kesildi iddiası: Üç memur açığa alındı
Cezaevinde Başörtüsü kesildi iddiası: Üç memur açığa alındı
Merkez Bankası'ndan teminat iskonto oranlarına indirim
Merkez Bankası'ndan teminat iskonto oranlarına indirim
Soylu: 'Özgür Özel CHP Siyasetinde küçük bir parantez'
Soylu: 'Özgür Özel CHP Siyasetinde küçük bir parantez'
Nasuh Mahruki'ye tahliye
Nasuh Mahruki'ye tahliye
Rojin'in eşyaları babasına teslim edildi
Rojin'in eşyaları babasına teslim edildi
İstanbul'un 11 aylık döneminde 4 terör eylemi engellendi
İstanbul'un 11 aylık döneminde 4 terör eylemi engellendi
Çalışma Bakanı Işıkhan: Emekli zammında vatandaş mağdur edilmeyecek
Çalışma Bakanı Işıkhan: Emekli zammında vatandaş mağdur edilmeyecek
Soylu: Milletime hizmetimi tamamladım, bu son dönemim
Soylu: Milletime hizmetimi tamamladım, bu son dönemim
TIMSS 2023'te Türkiye'ye Avrupa basınından övgü
TIMSS 2023'te Türkiye'ye Avrupa basınından övgü
Şehit konvoyundaki kazadan acı haber
Şehit konvoyundaki kazadan acı haber
Erzurum'da faili meçhul olay kalmadı
Erzurum'da faili meçhul olay kalmadı
Bebek Ölümlerini Araştırma Komisyonu, Bakanlık yetkililerini dinleyecek
Bebek Ölümlerini Araştırma Komisyonu, Bakanlık yetkililerini dinleyecek
Önder Kahveci, memur ve emekli maaşına zam için rakam verdi
Önder Kahveci, memur ve emekli maaşına zam için rakam verdi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Jandarma personelini şehit eden sürücüye müebbet hapis

Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarparak şehit olmasına yol açan motosiklet sürücüsü müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2024 11:36, Son Güncelleme : 06 Aralık 2024 12:06
Yazdır
Jandarma personelini şehit eden sürücüye müebbet hapis

Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına tutuklu sanık Adem Topçu (27) ile taraf avukatları katıldı. Şehidin babası Turgut Çangır da duruşma salonuna Sakarya'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Sanık Topçu savunmasında, olayda bir kastının olmadığını ileri sürerek, "Herhangi birinin canına kastım yoktu. Olay tamamen kazadır." dedi.

Şehidin babası Turgut Çangır ise "İşlenen bir cinayettir. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Topçu'ya "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yakalanmamak amacıyla olası kast ile ölüme neden olma" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Olayın geçmişi

Gülyalı Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca 18 Eylül'de Ordu-Giresun kara yolu Divane Camisi mevkisinde yapılan yol emniyeti kontrol devriyesi sırasında Adem Topçu idaresindeki 07 GU 227 plakalı motosiklet durdurulmak istenmiş, uyarıya rağmen durmayan motosiklet sürücüsü, yol kenarında bulunan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarpmıştı.

Ağır yaralanan Çangır, kaldırıldığı hastanede şehit olmuş, sürücü Topçu ise tedavisi sonrası tutuklanmıştı. Topçu hakkında daha önce ehliyetsiz araç kullanmak ve kontrol noktalarından kaçma nedeniyle 20'den fazla trafik cezası olduğu, alkol ve uyuşturucu kullanmaktan dolayı da ceza aldığı öğrenilmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber