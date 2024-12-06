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UTTS cihazı taktırmak için son başvuru tarihi: 31 Aralık

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin (UTTS) 31 Aralık'taki son başvuru tarihine sayılı günler kaldı. UTTS cihazı taktırmak için sıra beklemek istemeyenlere özel otomotiv grubu ise 130 mobil aracıyla kapıda hizmet olanağı tanıdığını açıkladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Aralık 2024 11:46, Son Güncelleme : 06 Aralık 2024 11:48
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UTTS cihazı taktırmak için son başvuru tarihi: 31 Aralık

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin (UTTS) 31 Aralık'taki son başvuru tarihine sayılı günler kaldı. UTTS cihazı taktırmak için sıra beklemek istemeyenlere 130 mobil aracıyla kapıda hizmet veren RS Otomotiv Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı ise UTTS'nin hem ticari araç sahiplerine hem de sektöre sağlayacağı avantajları ve sistemin güvenlik açısından önemini açıkladı.

ÜNALDI: UTTS MALİYET AVANTAJI SAĞLAYAN ÖNEMLİ BİR SİSTEM

UTTS'nin sadece bir takip sistemi değil, aynı zamanda işletmelerin zamandan ve maliyetten tasarruf etmesine yardımcı olan bir teknolojik çözüm olduğunu belirten Ünal Ünaldı, "UTTS, ticari araç filoları için hem operasyonel kolaylık hem de maliyet avantajı sağlayan önemli bir sistem. Bu sistem sayesinde yakıt takibi, fatura kontrolü ve filo yönetimi çok daha verimli bir şekilde gerçekleştirilecek. Ayrıca, güvenli yakıt ikmali sağlanarak işletmelerin kayıt dışı işlemlerden doğabilecek kayıplarının da önüne geçilecek. Biz de bu sürecin araç sahipleri için mümkün olan en sorunsuz şekilde sonlanmasını sağlıyoruz. Türkiye genelinde sunduğumuz mobil ve sabit montaj hizmetleriyle, müşterilerimizin diledikleri yerden hizmet almasını kolaylaştırıyoruz. Onlar sıraya girmeden, biz kapılarına kadar gidiyoruz" dedi.

'BU SÜRECİ OLABİLDİĞİNCE KOLAYLAŞTIRIYORUZ'

Ünaldı, "UTTS ile ilgili en çok merak edilen sorulardan biri, mevcut taşıt tanıma sistemine sahip araçlarda bu cihazın nasıl monte edileceği oluyor. Taşıt tanıma sistemi, özel akaryakıt şirketlerinin bir hizmetidir. Mevcut taşıt tanıma halkası UTTS ile aynı frekansta çalışırsa, sistemin sağlıklı çalışmasını engelleyebilir. Bu nedenle UTTS montajı, özel bir uzmanlık gerektiriyor. Ancak biz, karmaşık gibi gözüken bu süreci araç sahipleri için olabildiğince kolaylaştırmayı hedefliyoruz. 130 mobil araç ve 81 sabit nokta ile hizmet sunuyoruz. Mobil ekiplerimizle, müşterilerimizin işini bölmeden, kapıda montaj hizmeti veriyoruz" diye konuştu.

'MONTAJ İŞLEMİ, ARAÇ BAŞINA ORTALAMA 15 DAKİKA SÜRÜYOR'

Araç tiplerine göre uygun cihazlar seçilmesinin önemine vurgu yapan RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, "UTTS montaj işlemi, araç başına ortalama 15 dakika sürüyor. Araç sahiplerinin bu süreçte dikkat etmesi gereken bazı önemli detaylar bulunuyor. Araç tipine göre otomobil, kamyonet, kamyon, tır, otobüs, motosiklet veya traktör gibi farklı araçlar için uygun cihaz seçimi yapılması gerekiyor. Örneğin, yakıt deposunun kapağına göre 'TTB 'olarak bilinen turuncu taşıt tanıma birimi veya halka tipi cihaz kullanılıyor. Depoya TTB sığmıyorsa, halka tipi cihazın tercih edilmesi gerekiyor. Aksi halde kapak kapanmayabilir, cihaz oynayabilir veya düzgün çalışmayabilir" ifadelerini kullandı.

UZUNPINAR: YAKIT TÜKETİM RAPORLARI VE İKMAL KONTROLÜYLE FİLO YÖNETİMİNİ ÇOK DAHA PRATİK HALE GETİRİYORUZ

RS Otomotiv Grubu UTTS Mobil Koordinatörü Emir Faruk Uzunpınar ise sistemin sağladığı kolaylıkları şu sözlerle anlattı:

"Bizim için önemli olan, müşterilerimize en hızlı ve zahmetsiz hizmeti sunabilmek. Bu yüzden 81 ilde mobil ekiplerimizi görevlendirdik. Araç sahipleri artık işlerini bölmek zorunda kalmadan bulundukları yerde montaj hizmeti alabiliyor. Amacımız, bu süreci herkes için kolay, hızlı ve verimli hale getirmek. Sistemin kurulumu oldukça hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Böylece hem bireysel araç sahiplerine hem de filolarını yöneten işletmelere büyük kolaylık sağlıyor. Ayrıca, yakıt tüketim raporları ve ikmal kontrolüyle filo yönetimini çok daha pratik hale getiriyoruz. Maliyet açısından da ciddi bir tasarruf elde etme olanağı tanıyoruz. Son başvuru tarihinin yaklaştığını göz önünde bulundurarak, araç sahiplerine bu süreci ertelememelerini öneriyoruz."

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