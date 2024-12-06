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Öğretmenlerden oluşan koro 'köy konserleri turnesi'ne çıkacak

Diyarbakır'da kırsal mahallelerde görev yapan müzik öğretmenlerinden oluşan koro, "köy konserleri turnesi"ne çıkacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2024 12:20, Son Güncelleme : 06 Aralık 2024 12:21
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Öğretmenlerden oluşan koro 'köy konserleri turnesi'ne çıkacak

Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, kırsal mahallelerdeki öğretmenlerin ve öğrencilerin motivasyonunu arttırmak amacıyla "Sanat Kırsalla Buluşuyor Projesi"ni hayata geçirildi.

Proje kapsamında ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde görev yapan 16 müzik öğretmeninin yer aldığı bir koro oluşturuldu.

Koroda yer alan müzik öğretmenleri boş zamanlarında ilçe merkezindeki kültür merkezinde bir araya gelerek çalışma yürütüyor.

Koroda, müzik öğretmenleri sazdan bateriye, neyden gitara birçok enstrüman çalıyor, şehit müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ile özdeşleşen "Magosa Limanı", Aşık Veysel'in "Benim sadık yarim kara topraktır" ve Diyarbakır'ın anonim türkülerinin yer aldığı parçaları seslendiriyor.

İlk konserlerini 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde meslektaşları için veren koro, "köy konserleri turnesi" için hazırlıklarını sürdürüyor.

Öğretmenler, ayrıca kendi okullarında yeteneklerini keşfettikleri öğrencilerine konserlerde sahne şansı verecek.

- "İlk defa böyle bir çalışma yapıyoruz"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Önder Andiç, AA muhabirine, projede 16 öğretmenin yer aldığını belirtti.

Öğretmenlerin kendi memleketlerinden yüzlerce kilometre uzakta ilçeye bağlı kırsal mahallelerde görev yaptığını ifade eden Andiç, "Projemizin amacı öğretmenlerimizin moral ve motivasyonu ile aidiyet duygusunu arttırmak, öğrencilerimize sanat duygusunu aşılamak, köydeki vatandaşlarımızı sanatla buluşturmaktır." dedi.

Koronun ilkbaharda havaların ısınmasıyla kırsal mahallelerde konserler vereceğini kaydeden Andiç, kırsal mahallelerdeki vatandaşları müzikle buluşturacaklarını anlattı.

Korodaki öğretmenlerin bu çalışmadan çok memnun olduğunu dile getiren Andiç, "İlk defa böyle bir çalışma yapıyoruz. Havaların ısınmasıyla kırsal mahallelerimize ulaşacağız." diye konuştu.

- "Müziğin birleştirici dili var"

İlçeye bağlı kırsal Bayrambaşı Mahallesi'nde Şehit Abdulselam Dikici İmam Hatip Ortaokulu'nda 2 yıldır müzik öğretmenliği yapan İlhan Gelturan, kırsal mahallede öğretmen olmanın çok güzel bir duygu olduğunu, tek sıkıntılarının ulaşım olduğunu söyledi.

"Köy okulundaki çocuklar hayat dolu ve bizler de onlar için elimizden geleni yapıyoruz." diyen Gelturan, koronun çok güzel bir çalışma olduğunu dile getirdi.

Gelturan, şöyle konuştu:

"Sanatı kentten köye taşıyoruz. Koroyla onların ayağına gideceğiz, müziği köylere taşıyacağız. Koro bize de sosyallik katıyor. Öğretmen arkadaşlarımızla kaynaşıyoruz. Okuldan artan zamanlarımızda bir araya gelip müzik yapma şansı buluyoruz. Müziğin birleştirici bir dili var. Öğretmen mutluysa öğrenci de mutludur. Öğrencilerimizle, velilerimizle buluşacağız. Velilerin de hoşuna gidecektir bu. Bizler kaynaşacağız ve müziğin birleştirici diliyle bir arada bulunacağız."

Silvan'ın kırsal Boyunlu Mahallesi'ndeki İmam Hatip Ortaokulu'nda 9 yıldır görev yapan Fulden Çaybaşı ise kırsaldaki çocukların müziğe ve sanata çok fazla ilgi duyduğunu belirtti.

Öğrencilerin de koro çalışmalarına katılmak istediğini kaydeden Çaybaşı, "Köyde konser verecek olmak beni çok heyecanlandırıyor ve çok güzel olacağını düşünüyorum. Normalde konserler ışıklar altında sahnelerde verilir ama biz görev yaptığımız köylere gidip onu yansıtmaya çalışacağız. Farklı olacak ve bunun için de çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Kırsal Karacalar Mahallesi'ndeki ortaokulda görevli müzik öğretmeni ve koro şefi Osman Özyeşil ise çalışmanın içerisinde yer aldığı için mutlu olduğunu belirterek, kırsal mahallelerde konser verecek olmanın heyecanını yaşadığını aktardı.

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