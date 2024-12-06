İstanbul Emniyet Müdürlüğünde devir teslim töreni yapıldı

Fen ve matematikte üst ve ileri yeterlikteki öğrenci oranları arttı
Fen ve matematikte üst ve ileri yeterlikteki öğrenci oranları arttı
2025 MEB AGS Kursu Erken Kayıt Fırsatı!
2025 MEB AGS Kursu Erken Kayıt Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Narin Güran cinayeti davasında istenen cezalar belli oldu
Narin Güran cinayeti davasında istenen cezalar belli oldu
Bütçe sonrası gündem GSS ve memurlara yönelik düzenlemeler
Bütçe sonrası gündem GSS ve memurlara yönelik düzenlemeler
Uzman ve başöğretmenlik yönetmeliği ne zaman yayımlanacak?
Uzman ve başöğretmenlik yönetmeliği ne zaman yayımlanacak?
2023'de sağlık harcamaları ikiye katlandı
2023'de sağlık harcamaları ikiye katlandı
Asgari ücrette süreç başlıyor! TÜİK değil, komisyon belirliyor
Asgari ücrette süreç başlıyor! TÜİK değil, komisyon belirliyor
ALES/3 sınav sonuçları açıklandı
ALES/3 sınav sonuçları açıklandı
Türkiye ekimde en çok altın alan ikinci ülke
Türkiye ekimde en çok altın alan ikinci ülke
Motorine 96 kuruş indirim geldi
Motorine 96 kuruş indirim geldi
Bakan Işıkhan: Belediyeler borçları ödemeden geri duruyor
Bakan Işıkhan: Belediyeler borçları ödemeden geri duruyor
Ak Partili vekillerden 'emekliye seyyanen zam yapılsın' talebi
Ak Partili vekillerden 'emekliye seyyanen zam yapılsın' talebi
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne Selami Yıldız atandı
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne Selami Yıldız atandı
TOGG CEO'su Karakaş: Geçen ay rekor kırdık, 44 bin T10X trafikte
TOGG CEO'su Karakaş: Geçen ay rekor kırdık, 44 bin T10X trafikte
Başsavcının Eşiyle ilgili iddialar asılsız çıktı
Başsavcının Eşiyle ilgili iddialar asılsız çıktı
BDDK'dan taksitle cep telefonu alımında yeni düzenleme
BDDK'dan taksitle cep telefonu alımında yeni düzenleme
MGK'dan Suriye mesajı: Rejim ve Muhalefet uzlaşmalı
MGK'dan Suriye mesajı: Rejim ve Muhalefet uzlaşmalı
Cezaevinde Başörtüsü kesildi iddiası: Üç memur açığa alındı
Cezaevinde Başörtüsü kesildi iddiası: Üç memur açığa alındı
Merkez Bankası'ndan teminat iskonto oranlarına indirim
Merkez Bankası'ndan teminat iskonto oranlarına indirim
Soylu: 'Özgür Özel CHP Siyasetinde küçük bir parantez'
Soylu: 'Özgür Özel CHP Siyasetinde küçük bir parantez'
Nasuh Mahruki'ye tahliye
Nasuh Mahruki'ye tahliye
Rojin'in eşyaları babasına teslim edildi
Rojin'in eşyaları babasına teslim edildi
İstanbul'un 11 aylık döneminde 4 terör eylemi engellendi
İstanbul'un 11 aylık döneminde 4 terör eylemi engellendi
Çalışma Bakanı Işıkhan: Emekli zammında vatandaş mağdur edilmeyecek
Çalışma Bakanı Işıkhan: Emekli zammında vatandaş mağdur edilmeyecek
Soylu: Milletime hizmetimi tamamladım, bu son dönemim
Soylu: Milletime hizmetimi tamamladım, bu son dönemim
TIMSS 2023'te Türkiye'ye Avrupa basınından övgü
TIMSS 2023'te Türkiye'ye Avrupa basınından övgü
Şehit konvoyundaki kazadan acı haber
Şehit konvoyundaki kazadan acı haber
Erzurum'da faili meçhul olay kalmadı
Erzurum'da faili meçhul olay kalmadı
Bebek Ölümlerini Araştırma Komisyonu, Bakanlık yetkililerini dinleyecek
Bebek Ölümlerini Araştırma Komisyonu, Bakanlık yetkililerini dinleyecek
Önder Kahveci, memur ve emekli maaşına zam için rakam verdi
Önder Kahveci, memur ve emekli maaşına zam için rakam verdi
Ana sayfaHaberler

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde devir teslim töreni yapıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atanan Selami Yıldız, görevine başladı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2024 12:43, Son Güncelleme : 06 Aralık 2024 12:48
Yazdır
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde devir teslim töreni yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen devir teslim töreninde, Yıldız, görevi yaş haddinden emekli olan Zafer Aktaş'tan teslim aldı.

Vatan Yerleşkesi'nde Aktaş tarafından karşılanan Yıldız, görevli emniyet müdürleriyle tanıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü makamında Aktaş'a çiçek takdim eden Yıldız, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'un huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Terör, organize suç örgütleri ve zehir tacirleriyle mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Yıldız, "İstanbul'da halkımızın da desteğiyle bu mücadelemizde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Bu bayrak değişimi inşallah İstanbul'umuza, ülkemize ve teşkilatımıza hayırlı olsun diyorum. Müdürümüzün de emekliliği hayırlı olsun diyorum." diye konuştu.

Zafer Aktaş ise görev yaptığı 4,5 yıl içinde İstanbul?un huzuru ve güvenliği, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla tüm teşkilat olarak beraber canla başla görev yaptıklarını kaydetti.

Yaklaşık 45 yıllık bir meslek hayatı olduğunu belirten Aktaş, "Vatanıma ve milletime hizmet etme şerefine nail olduğum teşkilatımdan görevimi layıkıyla yapmanın huzuruyla emekliye ayrılıyorum. Selami kardeşimiz daha evvelden Adana'dan halef ve selef olduğumuz arkadaşımız. Bilgisi, becerisi, birikimi ve kariyeriyle beraber İstanbul?daki görevini layıkıyla yapacağını düşünüyorum. Yeni görevinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ben de hepinize Allah'a ısmarladık diyorum, Allah'a emanet olun, hakkınızı helal edin." ifadesini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber