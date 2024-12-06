Cebinde kalan son 150 TL ile patron oldu

Kırşehir'de zorlu bir süreçten geçen Fatma Öztürk, çalıştığı iş yerinden ayrıldıktan sonra cebinde kalan 150 TL ile KOSGEB'in destek programlarına başvurdu. Alınan destekle endüstriyel temizlik malzemeleri satışına başlayan Öztürk, küçük bir iş yerinde parça parça ürün alarak 3 yıl boyunca işini büyüttü.

Öztürk, bir rafını doldurduktan sonra diğer rafı satın alarak iş yerindeki ürün çeşitliliğini artırdı ve kamu kurumları ile özel sektöre temizlik malzemeleri tedarik etmeye başladı. Sürecin zorlu olduğunu belirten Öztürk, "Hayallerden asla vazgeçilmemeli. İş disiplininden kopmadan çalıştım ve bugünlere geldim" dedi.

Yanında çalışan Zehra Nur Üngörmüş de Öztürk'ün başarı hikayesinden ilham aldığını ve bir kadın girişimciyle çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Fatma Öztürk, iş disiplininin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine destek verdiğini de sözlerine ekledi.