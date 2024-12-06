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İstanbul'da ikinci el eşya satımına belge zorunluluğu

İstanbul Valiliği, kentte ikinci el eşya ve hurda alım satımı yapan işletmelere, hurda alım satımı yaptıkları şahıslar hakkında kimlik, adres, eşya, miktar ve özelliklerini belirtir "İkinci El Malzeme Alım Satım" belgesi düzenleme zorunluluğu getirildiğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2024 15:20, Son Güncelleme : 06 Aralık 2024 15:20
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İstanbul'da ikinci el eşya satımına belge zorunluluğu

Valilikten yapılan açıklamada, ikinci el eşyaların ve hurdaların herhangi bir alım satım belgesi düzenlenmeden alınıp satılıyor olmasının, çalıntı eşyalara ve şüphelilere ulaşılmasını önemli ölçüde zorlaştırdığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu nedenle, İstanbul il sınırları içerisinde ikinci el eşya ve hurda alım satımı yapan işletmelere, hurda alım satımı yaptıkları şahıslar hakkında kimlik, adres, eşya, miktar ve özelliklerini belirtir 'İkinci El Malzeme Alım Satım' belgesi düzenleme zorunluluğu getirilmiştir" denildi.

Düzenlemenin detaylarına değinilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Elektronik eşya ve beyaz eşya olarak tabir edilen (cep telefonu, bilgisayar, tablet, fotoğraf makinası, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, akü, bakır malzeme ve benzeri) eşyaları ikinci el olarak alım satım yapan kişilere ait kimlik, adres bilgileri, işlemin yapıldığı tarih, eşya miktar ve özelliklerini belirten 'İkinci El Eşya Alım Satım Belgesi' düzenlenmesi; eşya ile ilgili fatura alınması ve kolluk kuvvetlerince talep edildiğinde bu faturanın ibraz edilmesi; ikinci el eşya alım ve satımlarının kayıt altına alınması, işletmeler tarafından envanter listesinin tutulması; hurda ve ikinci el eşya alım satımı yapan işletmelerin iç ve dış kısmına güvenlik kamera sistemlerinin kurulması; hurda ve ikinci el alım satımı yapan işletmelerin tespit edilerek, hırsızlık suçuna konu eşya malzeme alım satımı yapmamaları konusunda taahhütname alınması; 18 yaşından küçük kişilere/kişilerden yanlarında vasilerinin yanlarında bulunmadığı zamanlarda ikinci el eşya / hurda alım satımının yapılmaması; tanzim edilen İkinci El Malzeme Alım Satım Belgesi'nin 1 yıl süre ile saklanması; seyyar hurdacılık yapan şahısların mahalli idareler ya da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden gerekli belgeleri alması ve istenildiği durumlarda yetkililere ibraz etmesi sağlanacaktır."

Açıklamada, "Kolluk birimlerinin konuyla ilgili yaptığı denetimler, aralıksız devam edecek olup, genelgenin getirdiği düzenlemelere aykırı hareket ettiği belirlenen işletmeler hakkında adli ve idari işlem başlatılacaktır" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valiliği, hurda ve ikinci el malzeme alım satımlarıyla ilgili düzenlemeye ilişkin kararı ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderdi.

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