Sendika temsilcisi yer almaksızın alınan disiplin kararları hukuka aykırıdır

Olay: İlçe nüfus müdürünü amir olarak görmediğini belirterek iş bölümüne yanaşmamıştır

İlk derece mahkemesince, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kuruluş Görev ve Çalışma Yönergesi'nin 87. maddesinin (c) bendinde iş bölümünde belirtilmesi halinde, memurlara verilen tüm görevleri yapmak ve (ç) bendinde nüfus müdürü tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak şefin görev, yetki ve sorumlulukları arasında sayılmasına rağmen iş bölümünü kabul etmediğini ve ilçe nüfus müdürünü amir olarak görmediğini belirtmek suretiyle amirce verilen görev ve emirleri kasten yapmadığı anlaşılan davacının eylemine uygun disiplin cezası ile tecziyesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Danıştay: Sendika temsilcisi yok



Uyuşmazlığın çözümü için, Danıştay Beşinci Dairesinin 09/03/2017 günlü, E:2016/9680 sayılı ara kararlarıyla davalı idareden, uyuşmazlık konusu disiplin cezasının görüşülüp karara bağlandığı 21/01/2014 günlü Eskişehir Valiliği İl Disiplin Kurulu gündeminin bu ceza teklifine ilişkin kısmının, davacının üyesi olduğu sendikaya yazılı olarak duyurulduğuna ilişkin evrakın, bu hususta sendikaya yazılı bir tebligat yapılmışsa, tebliğ tarihini gösteren tebliğ alındısı veya belgenin onaylı bir örneğinin gönderilmesinin istenilmesine karar verildiği, gelen cevapta, davacının üyesi olduğu sendika temsilcisine, Valilik personeli olarak görev yapan H.Ö. tarafından telefon yoluyla bildirim yapıldığının belirtildiği görülmekle, davalı idare tarafından sözü edilen sendikaya İl Disiplin Kurulu gündeminin telefon yoluyla bildirildiği hususu ispat edilemediği gibi, bu konuda resmi bir bildirim de yapılmadığı anlaşılmaktadır.

T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

Esas No: 2021/9079

Karar No: 2024/3842

İSTEMİN KONUSU:

... İdare Mahkemesince verilen... günlü, E:... , K:... sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem:

Dava; Eskişehir ili, Sivrihisar İlçe ... Müdürlüğünde şef olarak görev yapan davacı tarafından, "verilen emir ve görevleri kasten yapmamak" fiili nedeniyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-n maddesi uyarınca "1 yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması" cezası ile tecziyesine ilişkin... günlü, ... sayılı Eskişehir Valiliği İl Disiplin Kurulu kararının iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

... İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; davacı tarafından sendika üyesi olduğu halde üyesi olduğu sendika temsilcisinin dava konusu işlemi tesis eden il idare kuruluna davet edilmediği belirtilmekte ise de, uyuşmazlık konusu il idare kurulu gündeminin davacının üyesi olduğu sendikaya dağıtıldığı ancak temsilcinin toplantıya katılmadığının görülmekte olduğu; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kuruluş Görev ve Çalışma Yönergesi'nin 87. maddesinin (c) bendinde iş bölümünde belirtilmesi halinde, memurlara verilen tüm görevleri yapmak ve (ç) bendinde nüfus müdürü tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak şefin görev, yetki ve sorumlulukları arasında sayılmasına rağmen iş bölümünü kabul etmediğini ve ilçe nüfus müdürünü amir olarak görmediğini belirtmek suretiyle amirce verilen görev ve emirleri kasten yapmadığı anlaşılan davacının eylemine uygun disiplin cezası ile tecziyesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, mevzuat çerçevesinde verilmeyen emrin kanunsuz olduğu, üyesi olduğu sendika temsilcisinin dava konusu işlemi tesis eden il idare kuruluna davet edilmediği, dava konusu disiplin cezasının hukuka ve mevzuata aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI: Davacının temyiz isteminin reddi gerektiği ileri sürülmektedir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : ...

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Danıştay Beşinci Dairesi tarafından, Danıştay Başkanlık Kurulunun 18/12/2020 günlü, K:2020/62 sayılı kararının "Ortak Hükümler" kısmının 6. fıkrası uyarınca, ayrıca bir gönderme kararı verilmeksizin Dairemize iletilen dosyada, Danıştay Beşinci Dairesinin 09/03/2017 günlü, E:2016/9680 sayılı ara kararı cevabının geldiği görülerek, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

MADDİ OLAY:

Eskişehir ili, Sivrihisar İlçe Nüfus Müdürlüğünde şef olarak görev yapan davacının, Sivrihisar İlçe... Müdürlüğü personel iş bölümünde ölüm olayları ve bununla ilgili yazışma işlemleri kendisine verildiği halde birimde görevli başka bir memura "ben şefim, sen niye yapmıyorsun, az kaldı sana ve hepinize soracağım" diyerek vatandaşın yanında hakaret ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle 657 sayılı Kanun'un 125/D-I maddesi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması; başkasının T.C. kimlik numarasının kullanılması olayı nedeniyle aynı Kanun'un 125/D-k maddesi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması ve 2013 yılı personel görev dağılımı tebliğ belgesine, görevlendirmeyi kabul etmediği şerhini düştüğü, ilçe nüfus müdürünü amir olarak görmediğini belirterek amir memur ilişkilerini zedelediğinden bahisle aynı Kanun'un 125/D-n maddesi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziyesinin soruşturmacı tarafından teklif edildiği; ilk eylemin 657 sayılı Kanun'un 125/D-I maddesi değil, 125/B-I maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden bahisle ilk kademe ilerlemesinin durdurulması cezası teklifinin reddedildiği, başkasının T.C. kimlik numarasının kullanılması olayının davacı tarafından engellendiği tespit edildiğinden ikinci kademe ilerlemesinin durdurulması cezası teklifinin de reddedildiği, ancak üçüncü eylemin, "verilen görev ve emirleri kasten yapmamak" kapsamında olduğundan bahisle davacının 1 yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziyesine ilişkin teklifin kabulüne dair 21/01/2014 günlü, 2014/1 sayılı Eskişehir Valiliği İl Disiplin Kurulu kararının iptali istemiyle temyizen incelenmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (n) alt bendinde; "Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak" fiili kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmıştır.

17/09/1982 tarih ve 8/5336 Bakanlar Kurulu Kararı ile hazırlanan ve 24/10/1982 tarihli ve 17848 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin "Kurulların kuruluşuna ilişkin esaslar" başlıklı 4. maddesinin üçüncü fıkrasında; "Hakkında disiplin soruşturması yürütülen Devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisi de bu maddede belirtilen disiplin ve yüksek disiplin kurullarında yer alır. Her bir disiplin ve yüksek disiplin kurulunda görevlendirilen temsilci ilgili sendika tarafından önceden bildirilir. Bu şekilde üyesi çift sayıya ulaşan kurullarda oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın kararına itibar edilir." düzenlemesine yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesi ile; hakkında disiplin soruşturması yürütülen Devlet memurunun üyesi olduğu sendika temsilcisinin, Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurulunda yer alması asli şekil şartı olarak kabul edilmiştir. Bu itibarla; ilgilinin üyesi olduğu sendika temsilcisi yer almaksızın Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurulunca alınan kararların şekil yönünden hukuka aykırı olacağı ve iptal edilmesi gerekeceği açıktır.

Uyuşmazlığın çözümü için, Danıştay Beşinci Dairesinin 09/03/2017 günlü, E:2016/9680 sayılı ara kararlarıyla davalı idareden, uyuşmazlık konusu disiplin cezasının görüşülüp karara bağlandığı 21/01/2014 günlü Eskişehir Valiliği İl Disiplin Kurulu gündeminin bu ceza teklifine ilişkin kısmının, davacının üyesi olduğu sendikaya yazılı olarak duyurulduğuna ilişkin evrakın, bu hususta sendikaya yazılı bir tebligat yapılmışsa, tebliğ tarihini gösteren tebliğ alındısı veya belgenin onaylı bir örneğinin gönderilmesinin istenilmesine karar verildiği, gelen cevapta, davacının üyesi olduğu sendika temsilcisine, Valilik personeli olarak görev yapan H.Ö. tarafından telefon yoluyla bildirim yapıldığının belirtildiği görülmekle, davalı idare tarafından sözü edilen sendikaya İl Disiplin Kurulu gündeminin telefon yoluyla bildirildiği hususu ispat edilemediği gibi, bu konuda resmi bir bildirim de yapılmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda; davacının üyesi olduğu sendika temsilcisi yer almaksızın toplanan İl Disiplin Kurulu kararı uyarınca kurulan dava konusu işlemde şekil yönünden hukuka uyarlık, davanın reddi yolunda verilen Mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,

2. ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E:... , K:... sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun temyize konu kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA,

3. Aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası uyarınca, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen İdare Mahkemesine gönderilmesine,

4. 2577 sayılı Yasa'nın (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27/06/2024 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.