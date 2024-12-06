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Bankalardan sahte dolarla mücadele: 50 ve 100 dolar alımı durduruldu

Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin gerekli kontrolleri ve güncellenmeleri devam ederken, bankalar, sahte dolarla mücadelede farklı tedbirler uyguluyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2024 14:48, Son Güncelleme : 06 Aralık 2024 14:48
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Bankalardan sahte dolarla mücadele: 50 ve 100 dolar alımı durduruldu

Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin gerekli kontrolleri ve güncellenmeleri devam ediyor.

Bankaların sahte dolarla mücadeleye yönelik uyguladığı tedbirlerdeki farklılıklar dikkati çekiyor.

Bazı bankalar, 2009 yılından önce basılmış 50 ve 100 dolarlık banknotların alımını, para sayma ve ATM makinelerindeki yazılım güncellemeleri tamamlanana kadar durdurdu. Söz konusu bankalar sadece yeni baskı 100 dolar kabul ediyor.

Bu süreçte bazı bankaların yüksek tutardaki dövizi nakit olarak kabul etmediği, bazı bankaların da basım yılı fark etmeksizin 50 dolarlık banknotları almadığı öğrenildi.

Kamu bankaları ise tüketiciyi koruma ve mağdur etmeme bakış açısıyla konuya yaklaşıyor.

Bankacılık sektörü yetkilileri, alıcıların herhangi bir banka şubesinden teslim aldığı dolarların sahte olma ihtimali bulunmadığını belirtiyor.

- Sahte banknotla mücadele, teknoloji tabanlı olarak 2006 yılından beri devam ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da (TCMB) banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, TCMB'nin Türkiye genelindeki banknot sahteciliğini yakından takip edebilmek amacıyla 1 Ocak 2016'da geliştirdiği Sahte Banknot İzleme Sistemi (SBİS), kolluk kuvvetleri ile banknot sahteciliği olayları arasında bağlantılar kurarak bu konuda daha etkin mücadele etmeyi sağlıyor.

SBİS'yi, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığının merkez ve 81 il merkezindeki birimleri ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri de kullanabiliyor.

TCMB, söz konusu sistem ile banknotlar üzerindeki güvenlik özelliklerinin hangilerinde, ne yoğunlukta sahtecilik yapıldığını tespit ve takip ediyor.

SBİS ile ilgili bilginin yer aldığı TCMB'nin internet sitesinde, sahte olduğundan şüphelenilen bir banknot ile karşılaşıldığında yapılması gerekenlere ilişkin bilgilere de yer veriliyor.

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