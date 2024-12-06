Almanya, 'Dezenformasyonla Mücadele'de Türkiye'yi örnek alacak

SOSYAL MEDYA KAYNAKLI

Araştırma, ülkenin büyük vakıflarından Bertelsmann tarafından yapıldı. Ankete katılanların çoğu, internetten yayılan dezenformasyonu demokrasi ile sosyal uyum için tehdit olarak görüyor. Yüzde 81'lik kesim, dezenformasyonun seçimleri etkileyip toplumu bölmesinden, göç, sağlık, savaş ve iklim krizi gibi tartışmalı konuların yönlendirilmesinden korkuyor.

HÜKÜMETE İNANMIYORLAR

Ankete katılanların üçte ikisi yanlış bilgilerin yayılmasından sosyal medyada aktif olan isimleri ve blog yazarlarını görüyor. Başka ülke hükümetlerini yanlış bilgiYİ yaymakla suçlayanların oranı yüzde 53. Dezenformasyonun kaynağı olarak Alman Hükümeti'ni görenlerin oranı ise yüzde 50 olarak belirlendi. Genelde yalan haberin kaynağı olarak ise sosyal medya görülüyor.

'TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK ALIN'

Katılımcıların yüzde 93'ü medyaya güvendiğini belirtirken, yalan haberin öncelikle siyasete ve demokrasiye güveni zayıflatmak amacıyla yayıldığına inanıyor. Sosyal medya kullanıcıları, Almanya'nın Türkiye'de İletişim Başkanlığı bünyesinde kurulan "Dezenformasyonla Mücadele Merkezi" gibi merkez kurulabileceğini belirtip, Türkiye'yi örnek olarak sundu.