AGİT'in yeni Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu oldu

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) 5-6 Aralık 2024 tarihlerinde Malta'da yapılan 31. Bakanlar Konseyi Toplantısı sonucunda AGİT Genel Sekreterliği görevine Emekli Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu atandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Büyükelçi Sinirlioğlu'nun değişik coğrafyalardan, farklı stratejik çıkarları temsil eden 57 üye tarafından seçilmesi hakkında, "Türkiye'nin saygınlığına, dış politikasına ve küresel krizlerin çözümüne yönelik izlediği aktif diplomasiye gösterilen uluslararası teveccühün yansımasıdır." ifadelerine yer verildi.

"TÜRKİYE KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEK"

"Büyükelçi Sinirlioğlu'nun, yeni görevini en başarılı şekilde yürüteceğine ve AGİT'in sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirmesine destek olacağına inancımız tamdır." ifadelerinin aktarıldığı açıklamada Türkiye'nin sıcak çatışmaların ve devam eden ihtilafların bulunduğu AGİT coğrafyasında istikrar ve barışın tesisine katkı sunmaya devam edeceği vurgulandı.

BAKAN FİDAN'DAN TEBRİK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da sosyal medya yaptığı sosyal medya paylaşımıyla Sinirlioğlu'nu tebrik etti.