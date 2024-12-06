Sığınakta ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi
Bitlis kırsalında düzenlenen operasyonda sığınakta ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2024 15:52, Son Güncelleme : 06 Aralık 2024 15:53
Bitlis kırsalında düzenlenen operasyonda sığınakta ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kırsalda operasyon başlatıldı.
"Şehit Güvenlik Korucusu Haburi Şimşek" adlı operasyonda tespit edilen sığınakta, çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.