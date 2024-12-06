Sığınakta ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi

Cumhuriyet savcısının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kırsalda operasyon başlatıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net