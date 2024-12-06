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Yargıtay'dan Melek İpek kararı

Antalya'da ellerine kelepçe takarak kendisini darbeden eşini silahla öldüren Melek İpek hakkında "ceza verilmesine yer olmadığına" hükmedilerek verilen tahliye kararına ilişkin Yargıtay'a yapılan temyiz başvurusu reddedildi. Melek İpek, ellerine kelepçe takarak kendisi darbeden servis şoförü eşi Ramazan İpek'i (32), Döşemealtı ilçesindeki evlerinde 7 Ocak 2021'de av tüfeğiyle ateş ederek öldürmüştü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2024 16:57, Son Güncelleme : 06 Aralık 2024 16:57
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Yargıtay'dan Melek İpek kararı

ANTALYA (AA) - Antalya'da ellerine kelepçe takarak kendisini darbeden eşini silahla öldüren Melek İpek hakkında "ceza verilmesine yer olmadığına" hükmedilerek verilen tahliye kararına ilişkin Yargıtay'a yapılan temyiz başvurusu reddedildi.

Öldürülen Ramazan İpek'in (32) yakınlarının başvurusu üzerine temyiz istemine bakan Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nin kararında, bölge adliye mahkemesince verilen bu tür kararlar veya istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararların temyiz incelemesine tabi olmadığı belirtildi.

Ceza Dairesi, temyiz isteminin oy birliğiyle reddine hükmetti.

Melek İpek, ellerine kelepçe takarak kendisi darbeden servis şoförü eşi Ramazan İpek'i (32), Döşemealtı ilçesindeki evlerinde 7 Ocak 2021'de av tüfeğiyle ateş ederek öldürmüştü.

Tutuklanan Melek İpek, hakkında hazırlanan iddianamede, "haksız tahrik" indirimi uygulanarak 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan İpek, "ceza verilmesine yer olmadığı"na hükmedilerek 26 Nisan 2021'de tahliye edilmişti.

Melek İpek'in tahliye kararına yapılan itiraz, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince 11 Ekim 2021'de reddedilmişti.

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